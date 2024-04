Duisburgerin spaziert am See – plötzlich reißt ihr die Hutschnur: „Einfach nur asozial“

Riesen-Wut nach einem Spaziergang in Duisburg. Es ist nicht das erste Mal, dass Sabine Verhag sich am Essenberger See im Stadtteil Homberg ärgern muss.

Doch dieses Mal verschlägt es der Duisburgerin komplett die Sprache. Ihre Entdeckung sorgt im Netz für Fassungslosigkeit.

Duisburg: Frau schimpft – „immer dreister“

Matratzen, Küchenplatte, Möbelreste. „Die Leute, die ihren Müll entsorgen, werden immer dreister“, klagt Sabine Verhag in einer lokalen Facebook-Gruppe. Zum Beweis legt sie ein Foto vor, das offenbar das Inventar eines entkernten Wohnmobils zeigt, welches sie am Sonntag (21. April) am Rande des Duisburger Sees entdeckt hatte.

Eine echte Schweinerei findet sie, auch wenn sie nach eigenen Angaben mutwillige Müllentsorgung am Essenberger See schon gewohnt sei. „Habe da schon oft was gesehen, aber ein Wohnwagen ist schon der Hammer“, sagt sie im Gespräch mit DER WESTEN.

Ärger über diese wilde Müllkippe in Duisburg. Foto: Sabine Verhag

Müll-Fund bringt Duisburger in Rage: „Asozial“

In der lokalen Facebook-Gruppe sorgt die illegale Müllentsorgung für Entsetzten. „Einfach nur asozial“, lässt einer seiner Wut freien Lauf. „Im Ernst jetzt, verstehe ich nicht, wer macht so was? Kein Mensch, oder doch, offensichtlich, was stimmt da nicht?“, fragt einer empört.

Kaum einer kann die kriminelle Energie dahinter wahrhaben. „Ich verstehe diese Umweltschweine nicht. Da lädt man sich das Zeugs auf einen Transporter, Anhänger oder sonst was und entsorgt es in einer Nacht-und Nebelaktion“, wundert sich der Duisburger darüber, dass man den Müll nicht für ein paar Euro beim Wertstoffhof entsorgt. Das sei schließlich deutlich weniger als die Strafe, die einen erwartet, wenn man bei so einer Aktion erwischt wird.

Sabine Verhag ist in der Zwischenzeit nicht untätig geblieben. Sie hat die wilde Müllkippe bei der Stadt gemeldet. Wer ähnliche Entdeckungen macht, kann diese jederzeit auch über den Mängelmelder der Duisburger Wirtschaftsbetriebe einreichen.