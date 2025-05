Duisburger erlebt Ekel-Szene am See – „Unverständlich“

Einfach nur widerlich! Ein Duisburger, der am ersten Maiwochenende am See spazieren gehen wollte, erlebte unschöne Szenen. Statt eines entspannten Nachmittags in der Sonne und im Grünen, musste er sich über das verantwortungslose Verhalten seiner Mitmenschen ärgern.

Die hatten nämlich überall ihre Hinterlassenschaften verstreut. Da platze dem Mann aus Duisburg die Hutschnur. Er setzte kurzerhand einen Wut-Beitrag auf Facebook ab und teilte gleich mehrere Fotos von der dreckigen Szenerie, die sich ihm da am See bot.

Duisburger wütend über vermüllten Spielplatz

Manuel Buczilowski war am 2. Mai am Üttelsheimer See und hat dort mit „großer Besorgnis“ den aktuellen Zustand des Spielplatzes beäugt. „Der Spielplatz, der 2020 für 300.000 Euro neu gestaltet wurde, wird zunehmend von Familien und Grillfreunden genutzt. Leider führt dies zu einer erheblichen Vermüllung des Geländes“, muss er nun wiederholt feststellen.

Müll am Üttelsheimer See in Duisburg Foto: Manuel Buczilowski Foto: Manuel Buczilowski Foto: Manuel Buczilowski

„Trotz der vorhandenen Mülltonnen werden Abfälle wie Glasflaschen, Einweggrills, Klappstühle und sogar Toilettenpapier achtlos liegen gelassen. Besonders besorgniserregend ist, dass das Grillen außerhalb der ausgewiesenen Flächen stattfindet. Dies stellt nicht nur eine Umweltbelastung dar, sondern gefährdet auch die Sicherheit der Besucher, insbesondere der Kinder, die den Spielplatz nutzen“, warnt der Ortsansässige.

Duisburger beschwert sich bei der Stadt

„Obwohl die Stadt Duisburg Ranger eingesetzt hat, um die Einhaltung der Vorschriften zu überwachen, scheint dies nicht auszureichen, um die Situation zu verbessern. Es ist unverständlich, dass solche Zustände geduldet werden und keine wirksamen Maßnahmen ergriffen werden“, echauffiert sich der Duisburger und hat deshalb eine Bitte: „Ich appelliere an alle Besucher des Üttelsheimer Sees: Bitte achtet auf Sauberkeit und respektiert die Regeln. Nur gemeinsam können wir diesen wunderschönen Ort für alle erhalten.“

Der Duisburger will selber nicht länger tatenlos zuschauen. Er habe bereits ein E-Mail an das Dezernat des Überbürgermeisters sowie an das Service-Center Duisburg geschrieben, sagt er gegenüber DER WESTEN. Diese sei bereits an das Ordnungsamt, die Untere Naturschutzbehörde und die Wirtschaftsbetriebe weitergeleitet worden. Er hofft nun, dass seine Bemühungen auch Früchte tragen und der Spielplatz am Uettelsheimer See bald wieder müllfrei ist.