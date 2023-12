Duisburger Hauptbahnhof auch nach Umbau marode – Deutsche Bahn erklärt sich

Am Duisburger Hauptbahnhof wird seit einigen Monaten fleißig saniert und umgebaut. Fahrgäste können zurzeit zwar sehen, in welchen Bereichen gehandwerkelt wird, doch es wird auch sichtbar, welchen Stellen trotz Umbau noch marode sind. Tropfende Dächer und Pfützen unter überdachten Vorrichtungen – die Deutsche Bahn erklärt den aktuellen Baufortschritt.

Laut Angaben der „WAZ“, liegt die Deutsche Bahn mit ihren Modernisierungsmaßnahmen noch top in der Zeit. Einige Passagiere sind jedoch verwundert, denn an dem grade erst modernisierten Bahnsteig 6 scheint es noch Nachbesserungsbedarf zu geben. Seit Mitte Juli können Regionalzüge und der ICE wieder an Gleis 12 und 13 halten, Fahrgäste werden jedoch, insbesondere zur aktuell nassen Jahreszeit, im Regen stehen gelassen – im wahrste Sinne des Wortes.

Duisburger Hauptbahnhof: So geht es mit dem Umbau weiter

Trotz neuem Wellendach regnet es bei mehr als Nieselregen auf den Bahnsteig. Der Grund? Das Zwischendach wurde noch nicht angebracht. Erst, wenn der Nachbarsteig 5, der Gleis 10 und 11 beinhaltet, auch ein Wellendach hat, kann gegen die undichten Stellen vorgegangen werden.

In den letzten Tagen und Wochen meinte es das Wetter in NRW jedoch nach wie vor nicht gut mit den Fahrgästen am Duisburger Hauptbahnhof. Der Dauerregen flutete den Bahnsteig und unzählige Pfützen bildeten sich zwischen den wartenden Passagieren. Die „Essener Dächer“ wurde zwar aufwendig saniert, doch durch die fehlende Verkleidung tropft es nach wie vor. Auf Anfrage der „WAZ“ erklärt ein Bahnsprecher: „ Es finden derzeit Abdichtungsarbeiten an den Dächern statt. Diese sind notwendig, da bei starkem Regen Wasser auf den Bahnsteig gelangen kann.“

Derzeit wird der Fokus darauf gelegt, die Gleise so weit vorzubereiten, dass sie schnellstmöglich vom Zugverkehr angefahren werden können. Für einige Arbeiten an den Dächern müssen Gleissperrungen vorgenommen werden. In Abhängigkeit von den Witterungsverhältnissen, ist davon auszugehen, dass bis Mitte 2024 die Bauarbeiten am Duisburger Hauptbahnhof abgeschlossen werden können.

Weitere Informationen dazu, wie es mit den Bauarbeiten am Duisburger Hauptbahnhof weitergeht und ob die Rolltreppen noch vor Weihnachten in Betrieb gehen können, kannst du hier bei der „WAZ“ nachlesen.