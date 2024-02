Duisburg: Endlich neuer Wohnraum – doch wer kann sich DAS noch leisten?

In vielen Städten im Ruhrgebiet herrscht Wohnungsmangel. Der bezahlbare Wohnraum wird immer weniger und die Mieten steigen und steigen, wir berichteten darüber hier. Jetzt wurde bekannt gegeben, dass in Duisburg endlich neuer Wohnraum verfügbar ist. Aber eine große Frage steht über allem: Wer soll sich das Ganze überhaupt noch leisten können?

Duisburg: Wer kann diesen Quadratmeter-Preis zahlen?

Wie die „WAZ“ berichtet, werden erstmals Grundstücke in Duisburgs Prestige-Neubaugebiet 6-Seen-Wedau an private Bauherren verkauft. Darauf mussten Privatleute jahrelang warten. Jetzt ist es so weit, aber es wird teuer und zusätzlich wird es für die Neubauten strikte Vorgaben geben.

+++ Duisburg: Neue Details nach Explosion in Dachgeschoss – Mann festgenommen +++

Die Duisburger Baugesellschaft mbH (GEBAG) vermarktet aktuell 17 Grundstücke. Die Objekte stehen alle im Quartier am Uferpark und sind zwischen 458 und 700 Quadratmeter groß. Der Mindestpreis pro Quadratmeter hat es dabei mit 730 Euro ganz schön in sich. Für das kleinste Grundstück in 6-Seen-Wedau müssen Käufer mindestens 334.000 Euro einplanen und für das größte mindestens 511.000 Euro. Die Grundstücke werden in Zukunft voraussichtlich noch deutlich teurer werden.

Duisburg: Nach diesen Regeln läuft die Auktion

Laut der „WAZ“ werden die besonders begehrten Grundstücke in 6-Seen-Wedau für private Bauherren versteigert. Und es ist mit einer Bieterschlacht zu rechnen. Denn laut GEBAG sind bereits 1900 Interessenten vorgemerkt. Damit gebe es für jedes Privatgrundstück in Duisburgs größtem Neubaugebiet rein rechnerisch 111 potenzielle Käufer.

Das könnte dich auch interessieren:

Bei der Versteigerung gibt es genaue Vorschriften. Es darf pro Interessent nur auf maximal drei Grundstücke geboten werden. Der Interessent muss einen Quadratmeter-Preis für jedes Grundstück dazu nennen. Und am Ende gibt es eine einfache Rechnung, denn immer der jeweils Höchstbietende bekommt den Zuschlag für eines der 17 Grundstücke.

Wenn du wissen möchtest welche weiteren Vorschriften in 6-Seen-Wedau gelten und welche weiteren Chancen es noch für Interessenten gibt, dann kannst du hier den kompletten Artikel dazu bei der WAZ lesen.