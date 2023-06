Duisburg: Anwohnerin platzt bei DIESEM Anblick der Kragen – „Sturzgefahr“

In der Duisburger Altstadt muss eine Anwohnerin seit Wochen den gleichen Anblick ertragen. Das will sie nicht länger hinnehmen und beschwert sich bei der Stadt, den Wirtschaftsbetrieben und bei Oberbürgermeister Sören Link.

Wie der Grünstreifen an einer der Straßen dort in Duisburg aussähe, sei nicht mehr vertretbar, so die Einwohnerin und Hundebesitzerin.

Duisburgerin wirft Stadt Gefährdung von Mensch und Tier vor

Nicole H. aus Duisburg ist enttäuscht von der Stadt und den Wirtschaftsbetrieben. „Es ist schade, dass sich seit Wochen niemand in der Verantwortung sieht, die wenigen Hundewiesen in der Altstadt (…) mal begehbar für Tier und Tierhalter zu machen“, beschwert sie sich in einer Facebook-Gruppe. Vor allem an der Straße „Unteröderich“ sei das Gras so hoch, dass man kaum etwas darunter erkennen könne.

„Abgesehen davon, dass man die Löcher nicht mehr sieht und dadurch die Sturzgefahr erhöht ist, können sich Tier und Halter spielend Zecken einfangen.“ Für so wenig Service hat die Halterin nur wenig Verständnis. Egal was der Grund dafür sei, schon seit Wochen ginge das so und das fände sie „sehr schade“.

Wirtschaftsbetriebe beziehen Stellung

Auf Anfrage geben die Wirtschaftsbetriebe Duisburg allerdings an, dass es sich bei dem von der Halterin beschriebenen Grünstreifen gar nicht um eine offizielle Hundeauslauffläche handele. „Die von der Leserin angesprochenen Flächen werden bewusst nicht gemäht, um die Biodiversität zu fördern“, erklärt ein Sprecher gegenüber DER WESTEN.

