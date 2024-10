Duisburger tieftraurig: Kult-Wirt plötzlich verstorben

Eine weitere Schocknachricht für die Duisburger Kneipenszene: Thomas Zilz, Inhaber des „König am Park“ (KaP), verstarb am Montag (14. Oktober). Der Kneipen-Chef wurde 57 Jahre alt.

Thomas Zilz war ein „Urgestein der Gastroszene“, wie die WAZ berichtet. Viele Stammgäste trauern um den Wirt der Rondell-Kneipe am Rheinhauser Volkspark im Duisburger Westen. Zilz – besser bekannt als „Zille“ stand über 20 Jahre im „KaP“ hinter dem Tresen. Jetzt sind die Lichter der Kneipe aus, die Stühle und Tische draußen gestapelt. Auf einem Zettel der Eingangstür steht geschrieben: „Leider bleibt das KaP bis auf Weiteres geschlossen!“. Daneben stehen eine weiße Kerze und eine Blumenvase.

Duisburg: Zilz‘ Tod war „völlig unerwartet“

Am Samstag stand der Duisburger Wirt noch hinter dem Tresen, wie die langjährige Mitarbeiterin Coco berichtet. Sie und viele Stammgäste des „KaP“ sind fassungslos über den Tod von Zilz: „Der kam völlig unerwartet“, erzählt sie in einem Interview.

Seit 2002 war die Kult-Kneipe „König am Park“ schon im Besitz von Zilz. Stammgäste schwelgen in Erinnerungen und berichten zum Beispiel von den „legendären“ Karaoke-Abenden in der Kneipe in Duisburg-Rheinhausen. Besonders die offene Art von „Zille“ bleibt im Gedächtnis. „Teilweise haben uns Fremde, die zum ersten Mal hier waren, direkt ihre ganze Lebensgeschichte erzählt. Dafür war er immer zu haben“, erinnert Coco sich. Stammgast Petra Müller erzählt von ihrem Stammtisch im „KaP“, der jeden Mittwoch stattfindet.

So soll es mit dem „KaP“ nun weitergehen

Die plötzliche Nachricht von „Zille“s Tod wurde durch die Ehefrau des Duisburger Kult-Wirts Susanne Zilz via Social Media verkündet. Die beiden lebten zwar seit 20 Jahren getrennt und hatten beide bereits neue Lebenspartner, kamen jedoch nie dazu, sich scheiden zu lassen. „Wir waren aber immer gut befreundet“ erzählt sie. Auf die Nachfrage, wie es mit dem Lokal jetzt weiterginge, kann die Erbin noch keine genaue Auskunft geben: „Es ist noch zu früh, um etwas darüber zu sagen“.

Das Grundstück und die Kneipe gehören der Stadt Duisburg. „Wir wissen momentan noch nicht, ob ein anderer Betreiber den Betrieb übernehmen möchte“, so Sprecher Malte Werning. Auch wenn die Entscheidung noch offen ist – natürlich hofft Mitarbeiterin Coco, dass das KaP bestehen bleibt.

