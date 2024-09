Dortmund: BVB-Legende eröffnet heimlich seine Kneipe – und will alte Tradition aufleben lassen

Diese Nachricht dürfte nicht nur BVB-Fans freuen. In Dortmund hat die neue Kneipe von Ex-Borussia-Star Kevin Großkreutz endlich so richtig ihre Pforten geöffnet.

Lange war nicht klar, wann die „Westfalenschenke“ final öffnet, doch jetzt ist es offiziell. Die Kneipe an der Lindemannstraße in Dortmund hat ab sofort fünf Tage in der Woche geöffnet, bietet nicht mehr nur Getränke, sondern auch Speisen an.

Dortmund: Heimlicher Start der „Westfalenschenke“

Wie die „Ruhr Nachrichten“ berichten, fiel der offiziell Startschuss für die „Westfalenschenke“ am Donnerstag (5. September). Bis zu diesem Zeitpunkt hatte die Kneipe nur an Spieltagen des BVB geöffnet, schenkte dann auch nur Getränke aus.

Seit Donnerstag können die Gäste nun auch im Restaurant essen. Wie auch bei den anderen Großkreutz-Lokalitäten „Mit Schmackes“ und der Eisdiele gegenüber der Westfalenschenke entschied man sich auch bei der neuen Gaststätte für ein heimliches Opening ohne großen Medienrummel und Werbeaktionen.

+++ Dortmund: Polizei nimmt Kiosk hoch – irre, was Beamte unter Ladentheke finden +++

Das liegt auch daran, dass der Start der „Westfalenschenke“ immer wieder verschoben werden musste, erklärt Christoph Reinecke, Geschäftspartner von Kevin Großkreutz, gegenüber den „Ruhr Nachrichten“. So wollte man bereits Ende Juli eröffnen, doch Probleme bei der Personalsuche und mit Geschäftspartnern sorgten für Verzögerungen.

Dortmund: Neue BVB-Kneipe mit alter Tradition

Jetzt hat die „Westfalenschenke“ aber endlich fünf Tage die Woche, von Mittwoch bis Sonntag, geöffnet. „Wir fahren es am Anfang noch so, dass wir am Montag und Dienstag Ruhetag haben“, so Reinecke. Wenn alles gut anlaufe, könne man den Dienstag auch noch dazu nehmen. Aktuell ist dienstags nur auf, wenn der BVB spielt.

Mehr aktuelle Themen:

Die „Westfalenschenke“ ist aber nicht nur Borussia Dortmund, sondern auch einer alten Tradition verpflichtet. So wollen Reinecke und Großkreutz das „Frühshoppen“ wiederbeleben. „Frühshoppen ist leider relativ out“, räumt Reinecke ein, „wir wollen da mal wieder Schwung reinbringen“. Sonntags ist das Lokal deshalb ab 10 Uhr mit einer speziellen Karte geöffnet.