Duisburg: Geschäfte im Viertel müssen früher schließen – der Grund macht fassungslos

Die Geschäfte im Viertel Meiderich in der Stadt Duisburg müssen bald früher schließen. Insbesondere die Einkaufsstraße ist von den Maßnahmen betroffen. Ein Lokalpolitiker berichtet von den Zuständen, die zu solch einer Reaktion geführt haben.

Diebstähle, Gewalt, Drogenhandel, Überfälle und illegale Prostitution – all das findest du auf der Von-der-Markt-Straße in Duisburg, wie die WAZ berichtet. Lokalpolitiker Udo Winkler erzählt bei einem Gespräch, was er selbst dort bereits erlebt hat. „Viele Menschen, gerade viele Ältere, fühlen sich hier nicht mehr sicher“ warnt der Politiker. Die Polizei würde es nur unzureichend schaffen, für Sicherheit zu sorgen.

Duisburg: Geschäfte müssen früher schließen

Immer mehr Kaufleute auf der Einkaufsstraße in Duisburg haben Angst vor Kriminalität. Heike Wiehe vom örtlichen Werbering erzählt von ihrem Ärger mit Kindern und Jugendlichen, die die Passanten anpöbeln, schubsen und sogar beklauen. Insbesondere wenn es dunkel wird, herrscht Angst unter den Kaufleuten. Die Reaktion: Die Geschäfte schließen neuerdings früher, sodass die Kaufleute nicht im Dunkeln zum Auto laufen und alleine im Laden sein müssen.

Auch der Polizei Duisburg ist die Situation bekannt. Das Gebiet den Bahnhof Meiderich mit der Von-der-Markt-Straße und den angrenzenden Nebenstraßen sei ein Kriminalitätsschwerpunkt und „ein absoluter Hotspot“, verrät Polizeisprecherin Ronja Baerecke der WAZ.

Duisburg: Lage hat sich verschärft

Von Neujahr bis Ende August 2024 wurden über 400 Straftaten im Bereich in Duisburg-Meiderich erfasst – 50 davon waren Körperverletzungen. Insbesondere die Jugendkriminalität und Drogendelikte würden hier häufig stattfinden, so Baerecke. Winkler fordert mehrere Maßnahmen, um die steigende Kriminalität zu bekämpfen.

So sollen mobile Polizeikameras auf dem Altmarkt aufgestellt werden. Und noch weitere wichtige Maßnahmen sind in Planung.