Duisburg: TV-Hammer! Doc Caro macht es offiziell – „Endlich darf ich es raushauen!“

Die beliebte Duisburger Notfall-Ärztin „Doc Caro“ sorgt für einen echten TV-Hammer. Was die Spatzen bisher nur von den Dächern gepfiffen haben, ist jetzt offiziell. Die charismatische TV-Ärztin, die mit bürgerlichem Namen Carola Holzner heißt, wird ab Anfang Oktober eine neue Show bekommen.

Das Konzept der neuen Show ist besonders und wird den Menschen den außergewöhnlichen Alltag der Duisburgerin TV-Ärztin näher bringen.

Duisburg: Darum geht es in Doc Caros TV-Show

Wie Doc Caro und „RTL“ jetzt bekannt gegeben haben, wird „Deutschlands bekannteste Notfall-Ärztin“ ab dem 4. Oktober; wöchentlich bei VOX, zu sehen sein. In der sechsteiligen Doku-Reihe mit dem Titel „Doc Caro – Jedes Leben zählt“ nimmt Doc Caro die Zuschauer mit in ihren außergewöhnlichen (Arbeits-)Alltag und darüber hinaus.

In der neuen Show, die immer mittwochs in der Primetime um 20.15 Uhr ausgestrahlt wird, kann man Doc Caro im Notarztwagen, im Hubschrauber oder auch in der Notaufnahme sehen. Im Fokus liegen dabei individuelle Patientengeschichten, da jeder Notfall verschieden ist. Und dabei soll das medizinische Problem nicht immer das größte Problem sein.

Duisburg: „Endlich hat der Mittwochabend wieder einen Sinn“

Deswegen wird Doc Caro in ihrer TV-Show ihren Patienten nicht nur in der Notaufnahme oder dem Schockraum zur Seite stehen, sondern wird sie auch bis in die medizinischen Fach-Abteilungen und OP-Säle des Krankenhauses begleiten.

Zum Konzept der Show gehören auch Animationen, welche komplexe medizinische Sachverhalte anschaulich und verständlich erklären sollen – zum Beispiel, wie es zu einem Herzinfarkt kommen kann oder was genau bei Vorhofflimmern passiert.

Dr. Carola Holzner freut sich schon sehr auf die neue Sendung. In einem Instagram-Post dankt sie ihren Patienten, die ihr bisher das Vertrauen geschenkt haben. Doc Caro war demnach besonders wichtig, dass die Patienten sich auch in den intimsten und oft schwersten Momenten öffnen, und dabei alle teilhaben lassen. So könne laut der TV-Ärztin auch nachhaltig etwas bewegt und Ängste genommen werden.

Ihre Instagram-Follower freuen sich jedenfalls auf die neue Show mit Doc Caro. Eine Userin schreibt: „Endlich hat der Mittwochabend dann wieder einen Sinn. Es ist schön zu sehen, dass man Fernsehen auch für gute Sache nutzen kann.“

Eine weitere Userin kann es kaum erwarten: „Du bist einfach großartig und ein absolutes Vorbild! Ich freue mich sehr auf die Sendung!“