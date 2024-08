Duisburg: Anwohner bemerken Veränderungen im Trinkwasser – das ist der Grund

Leitungswasser hat in Deutschland eine gute bis sehr gute Qualität und kann bedenkenlos getrunken werden. Doch erst vor kurzem gab es Schlagzeilen, was das Leitungswasser in NRW betrifft. In einem Trinkwasser-Behälter in Mechernich im Kreis Euskirchen wurde ein Loch im Zaun entdeckt und 10.000 Menschen wurden gewarnt, das Wasser zu nutzen (mehr dazu hier). Es war der zweite Fall in Folge, denn erst kurz zuvor wurde eine Bundeswehr-Kaserne in Köln-Wahn abgeriegelt, da es einen Verdacht eines heftigen Sabotage-Versuchs gab (mehr dazu hier). Nun geht es um das Wasser in Duisburg!

Doch diesmal sollten sich die Schlagzeilen in Grenzen halten, denn alles hat seinen guten Grund. Dennoch könnte es bis Mitte September trübes Wasser aus der Leitung kommen, wie die „WAZ“ berichtete. Das ist aber kein Grund zur Beunruhigung.

Duisburg: Trübes Trinkwasser im Süden

In den kommenden Wochen wird das Wasser im Duisbuger Süden wohl nicht ganz so klar sein, wie die Einwohner es gewohnt sind. Betroffen davon sind die Stadtteile Huckingen und Hüttenheim. Wie die „WAZ“ berichtete, führen die Stadtwerke Duisburg führen bis Mitte September Arbeiten an Wasserleitungen durch. Ab Montag, 19. August, gehen diese Arbeiten los und dauern bis zum Freitag, den 13. September, an. Dabei sollen umfangreiche Spülungen im Trinkwassernetz im Süden der Stadt durchgeführt werden.

Während der Spülungen kann es zu zeitweisen Trübungen im Wasser kommen, auch Druckschwankungen sind möglich. Durch das trübe Wasser sollten sich Anwohner jedoch nicht verunsichern lassen. Nach Angaben der Stadtwerke Duisburg ist dieses auch weiterhin gesundheitlich unbedenklich.

Mit dieser Maßnahme sollen Ablagerungen im Rohrleitungsnetz beseitigt werden. Außerdem sollen im Rahmen dieser Arbeiten weitere Daten für die Stadtwerke gesammelt werden, was der Planung weiterer turnusmäßiger Spülungen im gesamten Duisburger Wassernetz dient. Mehr zu den Hintergründen und Durchführung der Arbeiten kannst du in diesem Artikel der „WAZ“ nachlesen.