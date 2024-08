NRW: Bundeswehr-Kaserne und Nato-Stützpunkt geschlossen ++ Trinkwasserversorgung gekappt

Diese Nachricht lässt Übles erahnen! Am Mittwochvormittag (14. August) wurde eine Bundeswehr-Kaserne in Köln-Wahn (NRW) abgeriegelt. Der Grund? Es steht der Verdacht eines heftigen Sabotage-Versuchs im Raum.

So könnte bei einem Einbruch auf das Gelände der Bundeswehr-Kaserne in NRW das Trinkwasser im Wasserwerk massiv verunreinigt worden sein. Soldaten werden derzeit davor gewarnt, das Wasser aus der Leitung zu trinken. Ein Bundeswehr-Sprecher erwähnte „abnorme Wasserwerte“.

NRW: Übler Verdacht am Fliegerhorst Köln-Wahn!

Derzeit herrscht Groß-Alarm an einem Wasserwerk am Fliegerhorst Köln-Wahn. Die Polizei soll zunächst am Mittwoch Hinweise auf eine Störung erhalten haben. Bei ihren Untersuchungen stellten die Ermittler daraufhin ein Loch an einem Zaun auf dem NRW-Bundeswehrgelände fest.

Im Raum stand damit der zunächst unbestätigte Verdacht, dass die Wasserversorgung sabotiert worden sein könnte. Die Polizei riegelte die NRW-Kaserne kurzfristig und weiträumig ab. Wie lange sie abgesperrt bleibt, ist derzeit noch ungewiss.

Für die Untersuchung sollen bereits Wasserproben aus dem Werk genommen worden sein. Zur Sicherheit wurde den Soldaten aber empfohlen, erst mal kein Trinkwasser zu konsumieren.

Die Bundeswehr-Kaserne in NRW durfte eine Zeit lang weder betreten noch verlassen werden. Mittlerweile ist wieder geöffnet, die Trinkwasserleitung wurde jedoch gekappt und die Versorgung läuft aktuell über Kanister. Dienststellen mussten aufgrund der Evakuierung schließen. Auch die Flugbereitschaft der Bundeswehr soll dort ihren Sitz haben. Diese sei für Reisen von Kabinettsmitgliedern und hohen Regierungsbeamten zuständig.

Auch Nato-Stützpunkt in NRW betroffen

Nun soll auch ein Nato-Stützpunkt in Geilenkirchen abgeriegelt worden sein. Auch hier besteht der Sabotage-Verdacht. Eine offizielle Begründung gab es dazu bisher nicht. (mit dpa)