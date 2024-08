Deutsche Bahn in NRW: Pendler-Horror! Strecken werden gesperrt

Autofahrer wie Bahnreisende in NRW haben momentan kaum zu lachen. Nach der Streckensperrung zwischen Düsseldorf und Essen steht nun die nächste an. Während die A40 in Bochum nun für drei Monate gesperrt wird (DER WESTEN berichtete), macht auch die Deutsche Bahn in NRW für zwei Wochen den Deckel zu.

Während die A40-Sperrung bereits läuft, geht es bei der Deutschen Bahn am Freitag (16. August) los. Hier erfährst du, welche Linien betroffen sind und für wie lange.

Deutsche Bahn in NRW: Streckensperrung in Bochum

Seit dem 6. August ist die A40 in Bochum dicht. Hier muss die alte Schlachthofbrücke zwischen Hamme und Zentrum ersetzt werden. Der Abriss hat allerdings nicht nur Auswirkungen auf die Autobahn, sondern auch auf den Bahnverkehr. Für zwei Wochen sind hier zwei Linien der Deutschen Bahn und Vias Rail betroffen.

Der Brückenabriss beeinträchtigt den Verkehr des Regionalexpress RE41 zwischen Bochum und Haltern am See sowie der Regionalbahn RB46 Richtung Gelsenkirchen.

Deutsche Bahn in NRW: Diese Fahrten fallen aus

So fällt der RE41 ab Freitag (16. August) 21 Uhr bis Freitag (30. August) 24 Uhr zwischen Bochum Hauptbahnhof und Herne Bahnhof aus. Die Bahnen enden und beginnen in Herne, als Ersatzverkehr steht die U35 zur Verfügung.

Der RB26 fällt zwischen Gelsenkirchen und Bochum aus. Stattdessen verkehren Busse bis Wanne-Eickel Hauptbahnhof. Danach stehen die alternativ die S2, der RB32, RE23, RE3 oder RE42 zur Verfügung.

