Duisburg: Nach Wende in Mordermittlung – Anwohnerin fassungslos: „Jemandem, der wohl zu so etwas fähig ist“

Duisburg erlebt einen wahren Krimi! Vor rund zwei Monaten, am 23. August, wurde in der Altstadt eine Seniorin (84) mit einem Messer getötet. Damals stellte sich das Tötungsdelikt als klare Sache heraus. Doch neue Ermittlungsergebnisse haben den Fall komplett auf den Kopf gestellt.

Eine Nachbarin (45) hatte der Polizei Duisburg berichtet, sie habe Schrei aus einer Wohnung gehört. Als sie nach dem Rechten sah, habe die 84-Jährige schwer verletzt am Boden gelegen. Daneben stand angeblich die demenzkranke Mitbewohnerin (89) des Opfers – mit einem blutverschmierten Messer in der Hand!

Jetzt richtet sich der Verdacht plötzlich gegen die 45-Jährige Zeugin (DER WESTEN berichtete <<<). Eine Wende, die im Duisburger Innenhafen niemand kalt lässt.

Duisburg: Wende nach Mordfall – Anwohner erschüttert

Die Bewohner des Mehrfamilienhauses an der Stresemannstraße kennen sich. Dass einer von ihnen aus ihrem Heim einen Tatort gemacht hat, können viele noch immer nicht fassen. Die „WAZ“ hat sich mit den Anwohnern unterhalten.

„Es ist ein schreckliches Gefühl, dass man der Frau in den vergangenen Wochen auf der Straße begegnet ist. Jemandem, der wohl zu so etwas fähig ist“, so eine Nachbarin. Der ursprüngliche Tattag nahm sie schon heftig mit – jetzt folgt direkt die nächste Schockwelle.

Duisburg: Polizei verdächtigt Nachbarin (45)

Doch wie war der Verdacht der Polizei auf die 45-Jährige gefallen? Neben einer detaillierten Untersuchung des Tatorts sei es wohl vor allem ein Gutachten über den Zustand der demenzkranken Seniorin gewesen, das die Ermittler zweifeln ließ. War die 89-Jährige geistig wie körperlich-motorisch überhaupt in der Lage, eine solche Tat zu begehen?

Mehr News aus Duisburg:

Beim Verhör durch die Polizei habe sich die Nachbarin auch immer wieder in Widersprüche verwickelt, heißt es. Mittlerweile gilt die Frau als dringend tatverdächtig – auch wenn ein mögliches Motiv noch unklar ist.