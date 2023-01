Duisburg: Robbe im Rhein gesichtet?! Dieser Anblick ist echt einmalig

Schon wieder eine Robben-Sichtung in Duisburg? Erst im Februar 2022 hatte ein Spaziergänger einen Seehund im Rhein in Duisburg entdeckt. Zwei Jahre davor war eine in Krefeld gesichtet worden und 2014 auch in Düsseldorf. Dennoch ist das etwas ganz Außergewöhnliches und kommt nicht gerade oft vor.

Über die Sichtung durfte sich am Sonntag, den 8. Januar, nun auch ein Mitglied des Beeckerwerther Kanu-Vereins freuen. Bei einer kleinen Runde durch den Duisburger Teil des Rheins guckte plötzlich ein dunkles Köpfchen aus dem Wasser.

Duisburg: Seehund im Rhein

„Wenn das so weiter geht, wird 2023 ein spannendes Jahr“, freut sich der Beeckerwerther Kanu-Verein e.V. bei Facebook. Am Sonntag hatten die Mitglieder bei einer Fahrt auf dem Rhein in der Nähe von Voerde einen Seehund gesichtet – rechtsrheinisch bei Rheinkilometer 803.

„Ein possierliches Exemplar“, wie der Verein erklärte. Denn das Tier war deutlich kleiner als das Exemplar, dass Anfang vergangenen Jahres hier in der Nähe gesichtet worden war. Dafür habe der Seehund allerdings einen „ausgeprägten Jagdinstinkt“ gehabt, steckte doch bei dem Treffen ein großer Fisch in seinem Maul.

In Duisburg wurde im Rhein ein Seehund gesichtet. Foto: Beeckerwerther Kanu-Verein e.V.

Hier kam der Seehund her

Tatsächlich hatte der Seehund bereits einige Kilometer hinter sich. Am Montag hatte ihn auch ein Spaziergänger in Götterswickerhamm bei Wesel entdeckt. Da hatten sich die Facebook-Nutzer schon Sorgen gemacht, weil sich der Meerbewohner komplett verschwommen hatte. Bleibt nur zu hoffen, dass es der kleine Seehund aus eigenen Kräften wieder schafft, zurück in seine Heimat zu schwimmen.

Eigentlich nennen die Tiere die nördlichen gemäßigteren Meere ihr Zuhause. Sie sind kleiner als die an der deutschen Küste verbreitete Kegelrobbe, haben einen runden Kopf und kommen meist dunkelgrau bis schwarz gepunktet daher.