Ein Badeunfall in Duisburg sorgte am Mittwochabend für einen Großeinsatz.

Duisburg: Dramatischer Einsatz am Rhein – zwei Mädchen vermisst, ein Mädchen wohl tot

In Duisburg kam es am Mittwochnachmittag zu einem Großeinsatz am Rhein.

Drei Mädchen wollten sich bei dem heißen Wetter in Duisburg abkühlen und kamen auf die Idee, schwimmen zu gehen – das endete jedoch fatal, denn die Strömung des Flusses war zu stark.

Duisburg: Großeinsatz am Rhein wegen Badeunfall

Laut Angaben der Feuwehr ging um etwa 17.50 Uhr der Notruf von Zeugen ein, dass drei Mädchen im Wasser am Alsumer Steig in Höhe Rheinkilometer 789 vermisst wurden.

Sofort rückten Einsatzkräfte der Feuerwehr Wesel, sowie die Taucherstaffel der Feuerwehr Mülheim a.d.Ruhr, der Werkfeuerwehr Thyssen und zwei Rettungshubschrauber aus. Auch die „Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft“ (DLRG) und das „Deutsche Rote Kreuz“ (DRK) waren bei der Suche nach den Mädchen dabei.

Duisburg: Rhein wegen Rettungsarbeiten gesperrt

Eines von den drei Mädchen, welches auf 17 Jahre geschätzt wird, konnte von Rettungskräften aus dem Wasser gezogen und an Land reanimiert werden. Im Krankenhaus soll es jedoch verstorben sein, das konnte von den Behörden derzeit jedoch noch nicht bestätigt werden.

Duisburg: Taucher versuchen die beiden verschwundenen Mädchen im Wasser ausfindig zu machen. Foto: WTV News Michael Weber

Die anderen beiden Mädchen im Alter zwischen 13 und 15 Jahren werden derzeit noch vermisst und von den Tauchern gesucht.

Duisburg: Rhein am Alsumer Steig für Schiffsverkehr gesperrt

Aufgrund der aktuellen Rettungsmaßnahmen war der Rhein zwischen Alsumer Steig und Südhafen Walsum für Schiffsverkehr gesperrt.

Des Weiteren waren die Rettungskräfte damit beschäftigt, Schaulustige am Alsumer Steig in Duisburg von dem Ort fernzuhalten. Insgesamt waren bei diesem Einsatz etwa 160 Rettungskräfte im Einsatz, die unter anderen auch 20 bis 40 Personen vor Ort betreuten. (ali)