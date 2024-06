Duisburg: Lost Place wird ausgelöscht – Anwohner weinen bittere Tränen! „Zerreißt mich gerade“

Ein großes Stück Geschichte ist bald passé – so könnte man das Aus eines einstigen Prestige-Ortes in Duisburg beschreiben. Seit 2011 mutierte er zum Lost Place in der Pott-Stadt. Kaum vorstellbar, dass hier einst Stars wie Michael Jackson ein- und ausgingen!

Doch seit vielen Jahren glich die Rhein-Ruhr-Halle in Duisburg nur noch einem gespenstischen Ort, der von niemandem mehr betreten werden durfte. Nicht ohne Grund entschied sich die Stadt im Frühjahr dieses Jahres dazu, das einstige Wahrzeichen der Stadt dem Erdboden gleichzumachen (DER WESTEN berichtete). Die Abriss-Arbeiten schreiten immer mehr voran. Einmal mehr Grund für viele Anwohner, dem schillernden Veranstaltungsort von damals nachzutrauern.

Lost Place in Duisburg macht Platz für neue Feuerwache

1975 eröffnet, trotzte die Veranstaltungshalle über Jahrzehnte hinweg dem Zahn der Zeit. Doch vor nunmehr über 13 Jahren sollte von jetzt auf gleich Schluss damit sein – die Rhein-Ruhr-Halle wurde zum Lost Place erklärt und ist nunmehr Geschichte.

„Viel ist nicht mehr zu sehen“, gab die Stadt dieser Tage ein Update der Abrissarbeiten. Und tatsächlich: Nur noch ein Teil der einstigen Tribüne ist hier noch übrig geblieben. Doch auch er wird schon bald verschwinden. „Die letzten Betonreste sollen im Juli verschwunden sein.“ Platz macht die Rhein-Ruhr-Halle für die neue Wache der Feuerwehr Duisburg, die hier samt Freiwilliger Einsatzkräfte und Jugendfeuerwehr in den nächsten Jahren einziehen wird. Sehr zum Missfallen der Anwohner.

Anwohner schäumen vor Wut! „Größten Fehlentscheidungen“

„Alle Wahrzeichen Duisburgs verschwinden…. Erst die Milchtüte, dann die Weißen Riesen nun die Rhein-Ruhr-Halle… Traurig“, kann sich so etwa ein Duisburger in der Kommentarspalte nicht zurückhalten. „Nach wie vor eine der größten Fehlentscheidungen unserer Stadtpolitik!“, wird ein anderer deutlich.

Wiederum anderen treibt das finale Aus der Rhein-Ruhr-Halle Tränen in die Augen und lässt sie emotional werden. „Bin traurig. Schade, zerreißt mich gerade“, kann so etwa ein Anwohner aus Duisburg seine Gefühle nicht verbergen. Doch ein Zurück gibt es für das Duisburger Wahrzeichen nicht mehr.