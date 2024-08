Duisburg: Todes-Drama beim Baden im Rhein – Person stirbt

Erneut kam es zu einem schrecklichen Todeskampf im Rhein bei Duisburg. Eine Person trieb am Samstagvormittag (17. August) hilflos im Wasser, Passanten wählten den Notruf.

Ein Großaufgebot von Feuerwehr, DLRG und Polizei versuchten der Person im Rhein zur Hilfe zu eilen, doch sie hatten keine Chance.

Duisburg: Person wird tot aus Rhein gezogen

Wie die „WAZ“ berichtet, ging am Vormittag der Notruf eines Passanten ein. Demzufolge habe er eine Person in Badesachen im Rhein gesichtet. Sofort erkannten die Einsatzkräfte den Ernst der Lage erkannt und leiteten eine große Rettungsaktion ein. Rund 50 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und der DLRG suchten den Strom nach der Person ab.

+++ Duisburg: Historische Entdeckung bei Grabung – Bauarbeiter erleben blaues Wunder +++

Vom Wasser, an Land und aus der Luft heraus hielten sie nach der Person Ausschau, wie die „WAZ“ weiter berichtet. Bei Rheinkilometer 774 konnte die Besatzung des Rettungshubschraubers, also in Höhe Friemersheim, dann die Person entdecken. Sofort zogen sie aus dem Wasser. Und obwohl die Suche nicht lange andauerte, konnte an Land nur noch der Tod festgestellt werden.

Mehrere Bade-Tote in kurzer Zeit

Immer wieder warnt die Wasserschutzpolizei im Sommer vor dem Baden in Flüssen und Kanälen. Und dennoch kommt es immer wieder vor, dass Menschen die Kräfte der Strömungen unterschätzen. Selbst Profi-Schwimmer haben hier kaum eine Chance, den Wassermengen standzuhalten.

Noch mehr Meldungen:

2024 mussten bereits mehrere Menschen im Rhein ihr Leben lassen. Ein Mann wurde tagelang vermisst, letztendlich fand man seine Leiche am Rhein (die ganze Geschichte hier). Kurz darauf wurde eine Mutter Ende Mai vom Wasser mitgezogen und der Mann sprang hinterher, um sie zu retten – die drei Kinder mussten alles vom Ufer aus mitansehen (hier mehr dazu). Nur zwei Wochen später kam es zu einem tragischen Boots-Unglück. Ein 53-Jähriger war mit seinem Sportsboot auf dem Fluss unterwegs, als er plötzlich ins Wasser fiel.