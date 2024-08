NRW: Tödlicher Unfall auf dem Rhein! Mann (53) stirbt bei Boots-Unglück

Was für ein schrecklicher Unfall in NRW! Am Montag (12. August) fuhr ein 53-Jähriger mit seinem Sportboot auf dem Rhein in Köln, als er plötzlich ins Wasser fiel. Leider erwischten ihn die Antriebspropeller und er wurde tödlich verletzt.

Allerdings suchen die Behörden seither vergebens nach seinem Leichnam. Die Staatsanwaltschaft Duisburg hat jetzt die Ermittlungen übernommen.

NRW: Mann stirbt bei Bootsfahrt im Rhein

Schon wieder eine tragische Meldung aus NRW. Am Montagabend (12. August) kam es bei einer Bootsfahrt auf dem Rhein zu einem tödlichen Zwischenfall. Gegen 20.20 Uhr waren neun Personen mit einem Sportboot auf dem Fluss unterwegs. In Köln-Ensen beim Rhein-Kilometer 680 kam es zum Schlimmsten.

Nach ersten Ermittlungen geht die Polizei Duisburg davon aus, dass ein Passagier von Bord ins Wasser fiel. Bevor er gerettet werden konnte, trafen ihn die Antriebspropeller des Schiffes und verletzten ihn tödlich.

NRW: Retter können Leiche nicht finden

Die Wasserschutzpolizei suchte den Leichnam des 53-Jährigen per Boot, ein Rettungshubschrauber unterstützte die Suche aus der Luft und auch ein Feuerlöschboot der Kölner Feuerwehr sowie zwei Rettungsboote der DLRG beteiligten sich. Trotz der umfassenden Maßnahmen fehlt von dem Mann bisher jede Spur.

Die acht übrigen Passagiere konnten bereits vernommen werden. Noch ist jedoch unklar, wie genau es zu dem Unfall kommen konnte. Die Wasserschutzpolizei hat in Absprache mit der Staatsanwaltschaft Duisburg die Ermittlungen aufgenommen.

