Eschweiler (NRW): Hitze fordert erstes Opfer – Kind (6) ertrinkt in Badesee

Tragisches Unglück in Eschweiler (NRW)! Im Blausteinsee soll am Montagabend (12. August) ein sechsjähriger Junge ertrunken sein. Nach bisherigen Kenntnissen war er gegen 19 Uhr im Badesee verschwunden.

Rettungskräfte von Polizei, Feuerwehr, DLRG und THW leiteten umgehend Suchmaßnahmen am See in der NRW-Stadt Eschweiler ein. Auch ein Hubschrauber, Drohnen, Boote und Taucher kamen dabei zum Einsatz. Doch nur wenige Stunden später konnte man das Kind nur noch tot aus dem Wasser bergen.

Eschweiler (NRW): Obduktion geplant

Gegen 21 Uhr zogen die Einsatzkräfte den leblosen Jungen aus dem Badesee in Eschweiler im Kreis Aachen. Für ihn kam jede Hilfe am Montagabend zu spät. Der Notarzt versuchte zwar noch, das Kind zu reanimieren. Aber ohne Erfolg.

Noch ist unklar, wie es zu dem tödlichen Badeunglück kommen konnte. Ob die Eltern ihre Aufsichtspflicht verletzten, soll nun geklärt werden. Die Staatsanwaltschaft Aachen hat ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet. Außerdem ordnete sie eine Obduktion an, die nähere Erkenntnisse liefern soll, wie genau der Junge ums Leben kam. Die Ermittlungen dauern an.

Tote in Gelsenkirchen entdeckt

Unweit der NRW-Stadt entfernt, wurde am Dienstag (13. August) auch die Leiche einer 36-Jährigen in den frühen Morgenstunden gefunden. Zunächst meldeten Passanten die Frau als schwer verletzt. Nur wenig später die traurige Erkenntnis: Die Gelsenkirchenerin war auf offener Straße gestorben.

Messer-Stiche an der Leiche deuten auf einen grausamen Tod hin. Die Polizei leitete umgehend eine Mordkommission ein, die nun weitere Erkenntnisse in dem Fall aufdecken soll.