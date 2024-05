NRW: Familien-Drama im Rhein! Mann will Ehefrau retten – Kinder müssen alles mitansehen

Familien-Drama am Sonntagnachmittag (26. Mai) am Rhein in NRW. Kinder fürchten nach einem tragischen Zwischenfall um das Leben ihrer Eltern. Am Sonntagnachmittag erreichte gegen 14.06 Uhr ein Notruf die Feuerwehr Düsseldorf. Zeugen hatten gleich mehrere Personen im Wasser des Rheins gesehen. Kurz vor der Rheinkniebrücke in Höhe des Paradiesstrandes des Düsseldorfer Hafens wurden sie von der starken Strömung des Flusses mitgerissen.

Sofort rückten Feuerwehr, DLRG und Wasserschutzpolizei mit vereinten Kräften aus, um nach den Vermissten zu suchen. Bei dem Einsatz in der NRW-Hauptstadt setzten die Retter unter anderem Boote und einen Hubschrauber ein. Doch die Frau konnte nur noch leblos aus dem Wasser gezogen werden. Ihr Ehemann wird noch immer vermisst.

NRW: Mutter im Rhein mitgerissen – Ehemann springt hinterher

Nach Angaben der Feuerwehr Düsseldorf war die Frau zum Baden in den Rhein gegangen und wurde plötzlich von der starken Strömung mitgerissen. Ihr Ehemann und ein weiterer Angehöriger fackelten nicht lange und sprangen hinterher. Verzweifelt versuchten sie die Frau zu erreichen – doch vergeblich.

Sie kamen nicht mehr an die Frau heran – die Einsatzkräfte konnten sie später nur noch leblos aus dem Wasser retten. Die Einsatzkräfte kämpften um ihr Leben, versuchten sie zu reanimieren und brachten sie ins Krankenhaus. Die Feuerwehr teilte zunächst mit, dass jede Hilfe zu spät gekommen sei. Am Montagmorgen (27. Mai) hieß es schließlich, dass die Frau, bei der es sich um eine 31-Jährige handelt, in Lebensgefahr schwebe. Sie wird derzeit mit Stand von Montagnachmittag weiterhin intensivmedizinisch versorgt. Außerdem schockierend: Während die Ärzte noch um das Leben der Frau kämpften, konnte sich einer der Angehörigen im letzten Moment aus dem Wasser retten.

Ehemann vermisst – Kinder bleiben am Ufer zurück

Ihr 34-jähriger Ehemann hingegen trieb ab und sollte nicht mehr gefunden werden. Er gilt als vermisst. Die drei Kinder des Ehepaares wurden am Ufer gefunden und von einer Notfallseelsorge betreut. Noch während des Einsatzes entdeckte die Hubschrauber-Besatzung eine weitere Person im Wasser. Auf Höhe der Altstadt hielt sich die Person an einem Gegenstand im Rhein fest. Die Person war unabhängig von dem ursprünglichen Vorfall in Not geraten und konnte unverletzt aus dem Rhein gezogen werden.

Nach dem dramatischen Einsatz richtet sich die Feuerwehr Düsseldorf mit einem dringenden Appell an die Menschen in der NRW-Hauptstadt: „Baden im Rhein ist lebensgefährlich – beispielsweise an sogenannten Kribben oder Buhnen, ins Wasser ragende Kiesflächen, bilden sich oft gefährliche Strudel und Strömungen. Starke Strömung herrscht auch in der Fahrrinne. Auch für geübte Schwimmer, die versuchen, den Strom schwimmend zu überqueren, kommen teilweise weit unterhalb der Stelle aus, an der sie ins Wasser gestiegen sind.“

Erst am 21. Mai hatte die Polizei Duisburg ihr neues Präventionskonzept zur „Sensibilisierung über Gefahren beim Baden in Fließgewässern“ vorgestellt.