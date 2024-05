Ruhrgebiet: Horror-Fund! Spaziergängerin findet Frauenleiche im Wald

Grusel-Fund im Ruhrgebiet! Bei einem Spaziergang im Wald hat eine Frau am Sonntag (26. Mai) eine schreckliche Entdeckung gemacht. Nahe einem Waldweg fand sie eine leblose Person auf dem Boden liegen.

Die Staatsanwaltschaft und Polizei Hagen ermitteln jetzt wegen des Leichenfundes in Ennepetal, im Ruhrgebiet.

Ruhrgebiet: Leichenfund gibt Fragen auf

Am Sonntagnachmittag, etwa gegen 15 Uhr, war die Spaziergängerin gemeinsam mit ihrem Hund unterwegs in einem Waldstück an der Holthauser Talstraße in Ennepetal. Doch der Anblick einer Leiche dürfte sie dort sehr erschreckt haben.

Wie die Polizei und Staatsanwaltschaft Hagen mitteilen, handelte es sich dabei um den toten Körper einer Frau. Die Polizei hat nun eine Mordkommission auf den Fall angesetzt. Die Ermittlungen laufen. Weitere Auskünfte können die Ermittler zurzeit nicht mitteilen. Noch ist die Identität der Toten ungeklärt, genauso wie der Umstand ihres Todes.

