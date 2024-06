Schüsse in Hagen: Ein Verletzter ++ Polizei hat traurigen Verdacht

Polizei-Großeinsatz am Samstagvormittag (1. Juni) in Hagen. Wie die Polizei auf X (ehemals Twitter) mitteilte, Nach Informationen von DER WESTEN fielen in Hagen-Eilpe, im Bereich der Hochstraße, Schüsse.

Dabei wurde eine Person verletzt. Die Polizei vermutet ein Familiendrama als Hintergrund für die Bluttat.

Schüsse in Hagen – Polizei hat Verdacht

Der Ermittlungen zur Tat dauern noch an. Auch Rettungswagen und ein Notarzt sind vor Ort, auch von einem Rettungshubschrauber ist die Rede. Fotos vom Tatort zeigen eine Absperrung rund um den Friseursalon.

„Nach ersten Erkenntnissen könnten die Hintergründe des Geschehens im familiären Umfeld liegen“, schrieb die Polizei Hagen auf X – und erklärte: „Die Polizei Dortmund hat aufgrund der Einsatzlage die Führung des Einsatzes übernommen.“

Die Beamten formulieren zudem die Bitte: „Wir sind weiterhin mit starken Kräften vor Ort. Bitte umfahren Sie den Bereich der Hochstraße in Hagen-Eilpe großräumig.“

