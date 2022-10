Duisburg: „Loveparade“-Chef Rainer Schaller verschwunden – keine Spur von Privatflugzeug über Costa Rica

Rainer Schaller, Gründer der Fitnessstudio-Kette McFit und Veranstalter der Loveparade in Duisburg 2010, ist verschollen. Er saß am Samstag in einem Privatflugzeug von Mexiko auf dem Weg nach Costa Rica, als plötzlich der Kontakt zur Maschine abbrach.

Auch seine Familie befand sich mit ihm und einem weiteren Passagier in dem nun als verschollen geltenden Flieger. Die Behörden versuchen nun die Maschine zu finden.

Duisburg: Rainer Schaller verschollen – Suche geht weiter

Gegen 18.00 Uhr Ortszeit (2.00 Uhr morgens) brach der Kontakt zwischen dem Flugzeug vom Typ Piaggio 180 und dem Flughafen Barra de Parismina an der Küste von Costa Rica ab. Die Maschine war am Freitagabend in Mexiko gestartet und auf dem Weg nach Limón, einer Provinz in Costa Rica.

Laut „Bild“-Informationen sollen darin fünf Passagiere gesessen haben, darunter Schaller, seine Freundin Christiane Schikorsky und deren zwei Kinder sowie ein Mann mit dem Namen Marcus Kurreck. Das soll auch eine Sprecherin des McFit-Betreibers RSG-Group GmbH bestätigt haben.

Rainer Schaller („Loveparade“-Duisburg-Chef) und seine Freundin Christiane Schikorsky sowie deren Kinder sind mit einem Privatflugzeug nach Costa Rica unterwegs gewesen als der Kontakt zur Maschine abbrach. Foto: imago images / Photopress Müller

Nachdem die Suche in der Nacht wegen schlechter Sicht und ungünstigen Wetterbedingungen abgebrochen werden musste, soll die Küstenwache am Samstag erneut ausrücken.

Mehr Themen:

Der 53-jährige Rainer Schaller gründete 1996 die Fitnesskette McFit. Seither gibt es über 250 Studios in ganz Europa. Sie brachten Schaller ein geschätztes dreistelliges Millionen-Vermögen ein. 2010 geriet er jedoch in die Kritik, als bei der „Loveparade“ 21 Menschen bei einer Massenpanik starben. „Ich sehe bei mir auf jeden Fall eine moralische Verantwortung“, äußerte sich der Chef des Technofestes damals gegenüber der „Bild“.