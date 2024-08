ProSieben-Star dreht in Duisburg – was er dort erlebt, frustriert ihn maßlos

Wenn die eigene Heimatstadt zum Drehort wird und im TV zu sehen ist, schaltet man doch gerne mal ein – und wenn auch nur aus Neugier, um zu sehen, welche Ecken der Stadt es vor die Kamera geschafft haben.

Bei ProSieben hatte kürzlich Duisburg die Ehre, als Drehort zu dienen – und zwar für die Neuauflage einer wahren Kult-Show. Doch offenbar hat Moderator Simon Gosejohann keine allzu schönen Erinnerungen an den Dreh in der Revierstadt, wie er im Interview mit DER WESTEN verrät.

ProSieben-Star dreht Show in Duisburg

Gosejohann wurde einst durch seine TV-Sendung „Comedystreet“ zum Star, die von 2002 bis 2013 bei ProSieben ausgestrahlt wurde. In dem Format schlüpft der Schauspieler und Comedian in unterschiedliche Rollen und spielt ahnungslosen Passanten auf der Straße fiese Streiche – alles festgehalten von einer versteckten Kamera.

Jetzt feiert die Erfolgssendung ihr Comeback. Ab dem 8. August 2024 erscheinen 20 neue „Comedystreet“-Folgen beim Streaminganbieter Joyn. Der heute 48-jährige Gosejohann ist natürlich erneut das Gesicht der Show und wählte als gebürtiger Gütersloher auch mehrere NRW-Städte als Drehort aus – darunter auch Duisburg.

Simon Gosejohann bei der Verleihung des 25. Deutschen Comedypreises 2021. Foto: imago images/Future Image

„Pechsträhne“ in Duisburg

Doch der Dreh im Revier stellte das „Comedystreet“-Team vor große Herausforderungen. „Es war dabei nicht ganz leicht, die Duisburger Nuss zu knacken“, erinnert sich Simon Gosejohann im Gespräch mit DER WESTEN.

Denn das Konzept der Sendung funktioniert natürlich dort am besten, wo viel los ist und Gosejohann auf möglichst viele Menschen treffen kann. Daher fiel die Wahl auf das größte Einkaufszentrum in Duisburg – das Forum. Doch an einer Dreherlaubnis dort biss sich das ProSieben-Team die Zähne aus.

„Im Forum hatten wir nur Absagen“, erzählt Gosejohann. „Da hatten wir eine Pechsträhne.“

Welche Schauplätze aus Duisburg und dem Ruhrgebiet es am Ende in die Show geschafft haben, kannst du ab dem 8. August 2024 in den neuen „Comedystreet“-Folgen auf Joyn sehen.

