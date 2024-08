Simon Gosejohann feiert überraschendes TV-Comeback – „Ich habe es nie ganz ausgeschlossen“

Er prägt eine ganze Generation der Comedy: Simon Gosejohann sorgt in seinem Format „Comedystreet“ für beste Unterhaltung. Doch nach sieben Staffeln voll mit Passanten-Pranks war dann Schluss für den 48-Jährigen.

Die gute Nachricht: Simon Gosejohann ist mit einer brandneuen Staffel „Comedystreet“ zurück! Worauf sich die Fans freuen dürfen und wie sein Comeback so gelaufen ist, hat der Comedian unserer Redaktion in einem exklusiven Interview verraten.

Simon Gosejohann kehrt mit „Comedystreet“ zurück

Auf dieses Comeback haben die Fans von „Comedystreet“ jahrelang gewartet. Nun ist es endlich so weit: Joyn zeigt ab dem 7. August die achte Staffel mit Simon Gosejohann. Im exklusiven Interview mit unserer Redaktion spricht der 48-Jährige nun darüber, was die Zuschauer erwartet:

Wie geht es dir aktuell?

Simon: Mir geht es ganz fantastisch. Wir haben „Comedystreet“ abgedreht. Ich war am Wochenende mal in Köln mit meinem Bruder, meiner Freundin und unserem gemeinsamen Kind. Beide haben mitgewirkt bei „Comedystreet“. Jetzt konnten wir ein bisschen die Seele baumeln lassen und alles noch mal verarbeiten und Urlaub machen.

Du warst lange von der Bildfläche verschwunden – was ist das für ein Gefühl zurückzukehren?

Simon: Es gab Höhen und es gab Tiefen. Lernen tut man eher von den Tiefschlägen. Wenn Interesse da ist und man sie nicht erst wecken muss, dann lebt es sich leichter. Verlassen kann man sich da aber nicht drauf. Ich bin stolz auf meine künstlerische Karriere. Seit 22 Jahren mache ich den Quatsch jetzt und habe vielen Menschen Spaß bereitet. Das ist doch das, was man mit Unterhaltung erreichen will. Gerade in der jetzigen Zeit sind die Sachen so schnell wieder weg, wie sie kommen.

Du hast gerade Tiefschläge erwähnt – was genau meinst du damit?

Simon: Berufliche Tiefschläge gibt es einfach in 22 Jahren. Jemand wie ich, der wahnsinnige Peaks und Popularität hatte – das ist dann schon was anderes, wenn eine Sendung plötzlich abgesetzt wird. Das ist dann schon befremdlich, wenn Leute einen fragen ‚Wieso sehe ich dich nicht mehr?‘ Man muss das dann alles reflektieren.

Simon Gosejohann: „Es lag in der Luft“

Wie kam es dazu „Comedystreet“ neu aufzulegen?

Simon: Es lag in der Luft. Ehrlicherweise war ich der Meinung, dass das Format nicht das Problem ist. Das wird nicht alt. Von daher habe ich es auch nie ganz ausgeschlossen. Nach 20 Jahren „Comedystreet“ hatte ich schon das Gefühl ‚Back tot he roots!‘. Warum nicht mal so wie am Anfang? Das habe ich dann auf Social Media gemacht und dann kam Joyn und wollte es unbedingt machen. Da habe ich mich gefreut.

Worauf dürfen sich die Fans bei „Comedystreet“ freuen?

Simon: Es wird die waschechte achte Staffel und somit die direkte Fortsetzung zu den anderen Staffeln. Klar gibt es kleinere Veränderungen, die gab es aber immer. Es trägt aber dieselbe Handschrift. Es kommen zwei neue Darsteller dazu – wir sind ein bisschen diverser aufgestellt. Es ist eine Frau dabei, Sandra Sprünken, und auch Marco Giani ist dabei, der von Instagram und TikTok kommt. Ich habe ein paar mehr Drehtage, also keine Sorge: Es gibt sehr viel Simon Gosejohann da drin! Im Großen und Ganzen ist es wie früher.

Die neuen Folgen von „Comedystreet“ mit Simon Gosejohann laufen ab Mittwoch (7. August) exklusiv auf Joyn.