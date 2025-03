ProSieben: Paukenschlag bei Joko & Klaas! Sender macht es offiziell

ProSieben setzt ein deutliches Zeichen im Kampf um die Entertainment-Spitze: TV-Ikone Stefan Raab kehrte im Herbst 2024 überraschend auf die Bildfläche zurück – diesmal aber unter Vertrag bei RTL und das gleich für fünf Jahre. Das lässt der Sender ProSieben keinesfalls auf sich sitzen!

„Man soll gehen, wenn es am schönsten ist“ – diese Floskel ist im Volksmund weit verbreitet. Das beliebte ProSieben-Duo Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf hält davon jedoch rein gar nichts. Sie verlängern ihren Exklusiv-Vertrag mit ProSiebenSat.1 nun ebenfalls um ganze fünf Jahre!

ProSieben: Sender verkündet großartige Neuigkeiten

Thomas Pabst, Inhalte-Chef bei ProSiebenSat.1, beschreibt die Situation gegenüber dem Medienmagazin DWDL.de wie folgt: „Die langfristige Vertragsverlängerung mit Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf ist ein wichtiges Signal für die Zukunft von Joyn und ProSieben.“ Neben der bereits abgeschlossenen Vertragsverlängerung mit „GNTM“-Chefin Heidi Klum konnte ProSieben nun also den nächsten großen Deal eintüten.

+++ Joko Winterscheidt: Die Nachricht erreicht ihn kurz nach Auftakt seiner ProSieben-Show +++

Neben bisherigen Erfolgen wie „Joko und Klaas gegen ProSieben“, der kurzzeitigen Umbenennung von ProSieben in ProAcht oder auch „Wer stiehlt mir die Show?“, präsentieren Joko und Klaas schon bald ein ganz neues Konzept. Das Prinzip: In der vierteiligen Staffel von „Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme)“ müssen Zuschauer spontan live entscheiden, an einen Ort zu fahren und zu versuchen, dort das Preisgeld von 100.000 Euro zu ergattern

ProSieben: TV-Duo kündigt Show-Neuheit an

Auch auf Instagram verkünden die zwei ProSieben-Urgesteine die frohe Botschaft. Die Fans freuen sich in den Kommentaren mit ihnen:

„Beste Nachricht des Tages!“

„Zum Glück! Aber 5 Jahre sind zu wenig!“

„Kann mir Fernsehen ohne die beiden echt nicht vorstellen. Auf die nächsten Jahren mit dem besten Duo!“

„Die TV Welt ist doch noch etwas gerettet!“

„Alles andere wäre Wahnsinn!“

„Endlich mal gute Neuigkeiten in dieser Welt!“

„Gott sei Dank! Denn ihr seid ProSieben! Freue mich wirklich sehr!

Ein neues Konzept wird schon bald in die Tat umgesetzt: das vierwöchige Liveshow-Event „Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme)“ flimmert am 22. März um 20.15 bei ProSieben über die TV-Bildschirme. Parallel steht die Show auch auf Joyn zum Abruf bereit.