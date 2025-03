Joko Winterscheidt: Die Nachricht erreicht ihn kurz nach Auftakt seiner ProSieben-Show

Es war ein Spektakel der besonderen Art, das am Sonntagabend (2. März) über die Bildschirme von ProSieben flimmerte! Joko Winterscheidt trat mit seiner Sendung „Wer stiehlt mir die Show?“ erneut gegen eine bunte Truppe prominenter Gäste an. Im Auftakt der 9. Staffel zogen Heike Makatsch, Rea Garvey und Teddy Teclebrhan in den Ring – und es war ein harter Schlagabtausch.

Doch der wahre Kampf fand zwischen den beiden „Show-Stealern“ Heike und Rea statt: In einem Duell vor dem Finale schickte Rea schließlich Heike aus dem Rennen und sicherte sich das heißbegehrte Finalticket. Aber das war noch lange nicht das Ende der Show!

Kurz nach ProSieben-Show ist es offiziell

Kurz nach dem „Wer stiehlt mir die Show?“-Auftakt meldet „DWDL“ sich mit den Einschaltquoten zurück – und die Zahlen sprechen Bände. Ab 20:15 Uhr verfolgten insgesamt 1,21 Millionen Zuschauer die Rückkehr des Gameshows-Giganten. Mit einem Marktanteil von satten 18,1 Prozent in der klassischen Zielgruppe stürmte Joko Winterscheidt den Bildschirm.

Doch, halt mal: Der Staffel-Auftakt war zwar stark, aber doch ein wenig schwächer als der von 2024. Im letzten Jahr holte die Show noch 21 Prozent.

Die Frage bleibt: Kann die Show das Publikum diesmal länger fesseln oder sind es bereits die ersten Abnutzungserscheinungen, die da durchschimmern? Der Vergleich mit der letzten Staffel lässt zumindest Raum für Spekulationen. Doch der wahre Höhenflug des Abends begann bei ProSieben erst zur späteren Stunde!

Oscars hielten ProSieben in Atem

Direkt nach „Wer stiehlt mir die Show?“ stand die Oscar-Verleihung auf dem Programm. Ab 23:42 Uhr schalteten rund eine halbe Million Zuschauer ein, um sich die Vorberichte live vom roten Teppich zu gönnen. Der Marktanteil: 14,1 Prozent.

Doch als die eigentliche Verleihung dann kurz vor ein Uhr über die Bühne ging, sank die Zuschauerzahl auf 0,35 Millionen, der Marktanteil hielt sich auf 17,4 Prozent. Verglichen mit dem Vorjahr ist das ein deutlicher Rückgang. Damals waren beim jungen Publikum noch satte 26,6 Prozent Marktanteil drin.

Trotzdem hat ProSieben einen Grund zum Feiern! Denn der Sender setzte sich mit einem Tagesmarktanteil von 10,4 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen an die Spitze – und das dank einer durchweg starken Performance, die ab 19 Uhr begann und bis tief in die Nacht hinein anhielt.