Kurz vor Oscars: Hollywood-Star sagt plötzlich ab – der Grund ist traurig

Alle Jahre wieder – in der Nacht von Sonntag (02. März) auf Montag (03. März) werden die „Oscars“ in diesem Jahr bereits zum 97. Mal im Dolby Theatre in Los Angeles verliehen. Die Academy of Motion Picture Arts and Sciences (AMPAS) ehrt dabei die aus ihrer Sicht besten Filme und Akteure des Kinojahres 2024 mit Auszeichnungen in 23 verschiedenen Kategorien.

Die heißbegehrte Trophäe hat eine Höhe von 34 cm. Sie besteht aus Bronze, die mit 24-karätigem Gold überzogen ist, wiegt 3,85 kg. Erst nach der Preisverleihung werden sowohl der Name des Gewinners, als auch die Sieger-Kategorie nachträglich in den Sockel eingraviert.

Obwohl die Oscar-Verleihung jedes Jahr aufs Neue eines der Top-Events ist, wird ein Star-Gast in diesem Jahr leider nicht dabei sein können!

„Oscars“: ER kann nicht an der Preisverleihung teilnehmen

Eines ist sicher: Die „Oscars“ werden glamourös und es wird nur so vor Weltstars wimmeln. Auch die Liste der Moderatoren ist lang. Stars wie Selena Gomez, Lily-Rose Depp, Oprah Winfrey, Sterling K. Brown, Ana de Armas, Ben Stiller und Goldie Hawn werden vor Ort sein. Auch die Oscar-Gewinner des Vorjahres, Robert Downey Jr., Cillian Murphy, Da’Vine Joy Randolph und Emma Stone, werden einen Award verleihen.

+++ Oscars: Deutsche Schauspielerin gewinnt zweimal – und verliert danach alles! +++

Trotz des großen Ansturms an prominenten Gästen kann ER nicht mit dabei sein: Hollywood-Star Harrison Ford! Von einem Moment auf den anderen kann sich alles verändern. Das bekam auch der Schauspieler nun am eigenen Leib zu spüren. Eigentlich wurde er erst vor wenigen Tagen als prominenter Helfer bei der Oscar-Gala angekündigt – eine besorgniserregende Entdeckung hat diese Pläne nun durchkreuzt!

„Oscars“: Harrison Ford ereilt trauriges Schicksal

Dem „People“-Magazin zufolge machte ihm eine Gürtelrose-Diagnose am Freitag (28. Februar) jedoch kurzfristig einen Strich durch die Rechnung. Laut dem US-Magazin geht es dem Hollywood-Star zwar „gut“, eine Teilnahme an der Verleihung sei jedoch ausgeschlossen.

Noch am vergangenen Sonntag (23. Februar) war Harrison Ford Teil der Vergabe der Screen Actors Guild Awards in Los Angeles. Während die anderen prominenten Laudatoren sich also einen Tag vor der Preisverleihung in Los Angeles versammelten, um ihre Ansprachen zu proben, war von dem 82-Jährigen keine Spur. Wer Fords Nachfolge bei den „Oscars“ antreten wird, ist bisher nicht bekannt.

Die Oscar-Verleihung beginnt um 16 Uhr (Ortszeit) in L.A. In Deutschland ist es dann bereits 1 Uhr morgens in der Nacht zu Montag (03. März). Wer miterleben möchte, wie die Stars über den roten Teppich laufen, kann ab etwa 23 Uhr deutscher Zeit bei ProSieben einschalten. Alternativ überträgt Joyn das Spektakel als Livestream.