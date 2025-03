GNTM: Heidi Klum beichtet – „Ich wünschte, mein Mann könnte das auch“

Endlich Donnerstag – wahre GNTM-Fans wissen genau was das bedeutet: Zur Primetime strahlt ProSieben eine brandneue Folge der Casting-Show aus. Passend zum 20-jährigen Jubiläum überrascht GNTM die Zuschauer und veröffentlicht von nun immer mittwochs eine weitere Folge der beliebten TV-Show.

Der Grund: In den ersten Wochen gibt es jeweils separate Folgen für Männer und Frauen. Mittwochs müssen die Männer „GNTM“-Chefin Heidi Klum von sich überzeugen und donnerstags legen die Frauen dann nach. In der neuen Folge am Mittwochabend (05. März) macht die Model-Mama nun ein überraschendes Geständnis über ihre Ehe.

„GNTM“: Das erste Shooting steht an

Eine weitere Besonderheit der Jubiläumsstaffel: Heidi Klum lädt die Crème de la Crème des Showgeschäfts zu sich in die Show ein. In der aktuellen Folge nimmt die Grande Dame des französischen Kinos, Catherine Deneuve, neben ihr Platz. Beim entscheidenden Fashion-Walk konnte vor allem der pinkhaarige Felix bei ihr punkten: „Edel und sehr elegant!“ Moritz empfand sie als „sehr schick.“

Auch ihr erstes Foto-Shooting stand den 25 Männern in dieser Folge bevor. Möge der Bessere gewinnen – in Zweier-Duellen traten die Kandidaten gegeneinander an, um einen der heiß begehrten Plätze am Shooting und Video-Dreh für die Marketing-Kampagne der Staffel zu ergattern. Genau wie die Frauen sollten auch sie sich Smokey-Eyes (dunkele Augenumrandungen) schminken und ihren Gefühlen im anschließenden Shoot-Out freien Lauf lassen.

„GNTM“: Emotionen sind keine Schande

Einige Kandidaten bereitet diese Aufgabe große Schwierigkeiten. „“Stell dir mal vor, meine Freundin schminkt sich. Und ich stelle mich dazu und schminke mich dann auch. Das wäre ja total komisch“, sagt Kandidat Ryan. Heidi Klum hingegen empfindet die Challenge als sehr sinnvoll: „Ich finde es positiv, wenn ein Mann seine Gefühle zeigen und zu sich stehen kann. Und als Model ist es besonders wichtig, verschiedene Emotionen abrufen zu können. Dazu gehören auch Tränen.“

Wenn es nach ihr geht, könnte sich auch ihr Ehemann Tom Kaulitz ruhig eine Scheibe davon abschneiden: „Ich wünschte, mein Mann könnte das auch, aber zum Glück muss er ja nicht modeln.“ Kandidat Moritz konnte Heidi im Shooting zwar von sich überzeugen, enttäuschte die GNTM-Chefin jedoch umso mehr mit seinem trägen Auftreten beim anschließenden Videodreh. Die Folge: Video-Regisseur Rankin schloss ihn kurzerhand vom Set aus! Am Ende mussten J.J, Konsti und Enis die Show verlassen.

„Germany’s Next Topmodel“ flimmert ab dem 13. Februar wöchentlich um 20.15 über die ProSieben-Bildschirme. Im Anschluss sind die Folgen auch auf Joyn zum streamen verfügbar.