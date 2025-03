Heidi Klum feiert Jahrestag mit Tom Kaulitz: Sie lässt keine Fragen offen

Die Fans von „GNTM“-Jurorin Heidi Klum (51) können das ehemalige Topmodel endlich wieder im TV erleben. So ist sie jeden Mittwoch- und Donnerstagabend um 20.15 Uhr auf ProSieben in der Boys- und Girls-Edition von „GNTM“ zu sehen.

Doch aktuell zieht sie die Aufmerksamkeit ihrer Anhängerschaft auf eine ganz andere Weise auf sich – mit einem kurzen Clip, den sie auf Instagram teilte. Dabei zeigt Heidi sich ganz besonders verliebt und sendet eine emotionale Botschaft an einem ganz besonderen Tag in die Welt hinaus.

Heidi Klum möchte ihren Tom nie mehr missen

Arm in Arm, kuschelnd im Bett, zeigt sie sich gemeinsam mit ihrem Ehemann Tom Kaulitz (35). Mit leicht verwuschelten Haaren, geschlossenen Augen und einem strahlenden Lächeln lässt sich die 51-Jährige von Tom am Kopf zärtlich küssen. Nicht nur im Clip wird die innige Liebe der beiden erkennbar, sondern auch in ihren geschriebenen Zeilen.

„Thank you Universe for bringing Tom into my life“ schreibt sie und bedankt sich somit, dass das Universum ihr Tom geschenkt habe.

Instagram-Clip von Heidi Klum: Emotionale Liebesbotschaft für ihren Ehemann Tom Kaulitz

Der 22. Februar 2025 ist für das Paar nicht irgendein Tag. Er steht sinnbildlich für ihre romantische Ehe. Denn: An diesem Tag gaben sich das „GNTM“-Gesicht und Tom ihr Ja-Wort. So heirateten sie im Jahre 2019 erst im kleinen Kreis. Ein halbes Jahr später folgte dann das ultimative Highlight, die große Hochzeit auf Capri.

Schlussendlich hat Heidi ihre Fans durch ihren kleinen Instagram-Clip überrascht und bei vielen einen Hauch von zauberhafter Romantik und starker Liebe entfacht.