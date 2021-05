Duisburg: Polizisten führen Kontrolle in Marxloh durch – auf einmal eskaliert die Situation! „Fi**** Sie sich“

Duisburg. Diese Polizeikontrolle in Duisburg endete anders als erwartet.

Die Beamten haben in der Nacht zum Freitag eine Jeep-Fahrerin (26) bei einer Verkehrskontrolle an der Kaiser-Friedrich-Straße in Duisburg angehalten, doch der 26-Jährigen platzte dabei der Kragen.

Duisburg: Verkehrskontrolle eskaliert in der Nacht in Marxloh

Denn den Beamten ist beim Gespräch etwas aufgefallen, was die Frau wohl lieber für sich gehalten hätte: die „Alkoholfahne“ in ihrem Atem. Wegen des Geruchs baten sie die Frau, auszusteigen, um einen Atemalkoholtest zu machen.

Zwar stieg die Frau aus ihrem Jeep, den Atemalkoholtest lehnte sie allerdings vehement ab. Nicht nur das.

+++ Duisburg: Zahlreiche Menschen radelten gemeinsam durch die Stadt – der Hintergrund ist traurig +++

------------------------------

Das ist die Stadt Duisburg:

frühste schriftliche Erwähnung im Jahr 883

fünftgrößte Stadt in NRW, besteht aus sieben Stadtbezirken

hat rund 498.686 Einwohner (Stand: Dezember 2019)

Duisburger Hafen gilt als größter Binnenhafen der Welt

fast ein Drittel des in Deutschland erzeugten Roheisens stammen aus den acht Duisburger Hochöfen

Sehenswürdigkeiten unter anderen: Landschaftspark Duisburg-Nord, Tiger & Turtle – Magic Mountain, Sechs-Seen-Platte

Oberbürgermeister ist Sören Link (SPD)

------------------------------

Sie schrie lautstark herum und bezeichnete die Einsatzkräfte als Rassisten. Als sie daraufhin mit den Beamten auf die Wache kommen sollte, klammerte sie sich an dem Türgriff ihres Autos fest.

+++ Von Duisburg über Essen bis Dortmund: Das Ruhrgebiet ist geschockt – jetzt schadet Corona auch der Currywurst +++

Vergeblich: Weil sich die Gelsenkirchenerin weiterhin sperrte, brachten die Beamten sie zum Anlegen der Handfesseln auf den Boden. Mit einem Streifenwagen ging es dann zu Wache, wo ein Arzt eine Blutprobe entnahm.

Die Frau musste die Beamten auf die Polizeiwache in Duisburg begleiten. Foto: IMAGO / MaBoSport

------------------------------

Mehr Themen aus Duisburg:

Duisburg bei Netflix: DIESER Film zeigt, wie grausam die Stadt sein kann

Duisburg: Neue Regelung für Anwohner! Sie entfacht jetzt hitzige Diskussion

Duisburg: Anwohner hören lauten Knall in der Nacht – dann machen sie erschreckende Entdeckung

------------------------------

Die Geschehnisse dieser Nacht sorgten bei der Frau für Wut: Sie verabschiedete sich mit äußerst unfreundlichen Worten aus der Polizeiwache. „Ficken Sie sich!“, zitieren die Beamten ihren Gruß in der Polizeimeldung. (vh)

Duisburg: Diese Regelung sorgt für Diskussionen

Für Diskussionen hat auch eine neue Regelung in der Stadt gesorgt. Es geht dabei um die Müllabfuhr. Was das für die betroffenen Anwohner bedeutet, erfährst du hier >>>