Duisburg bei Netflix: DIESER Film zeigt, wie brutal die Stadt sein kann

Duisburg hat eine erschreckend brutale Seite. Das zeigt eine Neuerscheinung auf Netflix.

Was klingt wie ein ausgedachtes Horror-Drehbuch ist in Wirklichkeit eine auf Tatsachen basierende Geschichte, die sich im Jahr 2007 in Duisburg abgespielt hat: ein brutales Mafiamassaker. In diesem Netflix-Film wird sich die Stadt Duisburg nicht gerade von ihrer schönsten Seite gezeigt.

Duisburg bei Netflix: Ein Film thematisiert die brutalste Seite der Stadt. (Archivbild) Foto: picture-alliance/ dpa | Federico_Gambarini

Jetzt auf Netflix: Film zeigt, wie brutal die Stadt sein kann

Es geschah in der Nacht zum 15. August 2007. Eine Auseinandersetzung zwischen Mafia-Clans erreichte in diesem Sommer ihren traurigen Höhepunkt.

Am Eingang der Gastronomie „Da Bruno“ in Duisburg wurden insgesamt sechs Italiener von zwei Mördern erschossen.

Das italienische Restaurant wurde damals zum Schauplatz der Duisburger Mafia-Morde.

Knapp 14 Jahre später erinnert am Tatort in Duisburg nichts mehr an das grausame Blutbad. Doch in einem Film wird das Mafiamassaker thematisiert.

Bürger trauern im Jahr vor dem italienischen Restaurant „Da Bruno“ in Duisburg. (Archivbild) Foto: picture-alliance/ dpa | Roland Weihrauch

Duisburger Mafiamorde bei Netflix – Film stammt ausgerechnet aus DIESEM Land

Bereits im Jahr 2019 erschien der Film über den Mord an sechs Italienern in Duisburg. Nun kann dieser auch auf Netflix angeschaut werden.

Seit dem 12. Mai steht „Duisburg – Linea di sangue“ (Duisburg – die Blutlinie) bei dem Streaming-Anbieter zur Verfügung.

Unter diesem Titel ermitteln ein italienischer und ein deutscher Polizist gemeinsam nach dem brutalen Mafiamassaker in Duisburg.

Da das Drehbuch aus dem Land Italien stammt, ist die Originalsprache des Spielfilms italienisch. Auf Netflix kann „Duisburg – Linea di sangue“ jedoch mit der deutschen Übersetzung angeschaut werden. (mkx)

