Paw Patrol kommt nach Duisburg – Kinder schreien auf

Gerade für Kinder ist die Adventszeit immer etwas ganz Besonderes. Eine Aktion in Gino’s Puppenbühne Tränkler in Duisburg soll die kommenden Wochen jetzt noch mehr versüßen.

Im Dezember gibt es die beliebte „Paw Patrol“ in Duisburg live und in Farbe. Man kann die Truppe als Puppenspiel in Duisburg in Gino’s Puppenbühne in Duisburg sehen, wie der Betreiber auf Facebook verkündet.

Beliebte Kinderserie kommt nach Duisburg

In der beliebte TV-Kinderserie Paw Patrol ist eine zuckersüße Hundetruppe gemeinsam mit dem zehnjährigen Ryder immer an Ort und Stelle, um Menschen in der Stadt „Adventure Bay“ bei ihren Problemen zu helfen.

In Duisburg-Huckingen besucht die Paw Patrol das Zelt von Gino’s Puppenbühne als Puppenspiel und bringt zusätzlich einen ganz besonders weihnachtlichen Gast mit. Vom 17. Dezember 2023 bis zum 7. Januar 2024 wird der Schützenplatz zum Schauplatz magischer Abenteuer, wenn die beliebten Helden die Bühne erobern.

Die festliche Zeit des Jahres wird mit einem besonderen Stück eingeläutet, in dem die Paw Patrol gemeinsam mit dem Weihnachtsmann für magische Momente sorgt.

Im neuen Jahr wird dann ein anderes Stück gespielt „Die Paw Patrol und der verschmutze Teich“. Mit Mut, Teamarbeit und jeder Menge Spaß zeigen die Helden, dass keine Aufgabe zu groß ist, um gemeinsam bewältigt zu werden.

Die Vorfreude von Gino’s Puppenbühne Tränkler ist spürbar: „Wir freuen uns auf euch!“ Die Paw Patrol bringt nicht nur ihre treuen Fans zusammen, sondern verspricht auch einen Familienspaß!

Duisburg hat zur Advents- und Weihnachtszeit echt eine Menge für Groß und Klein zu bieten! Wer neugierig geworden ist und sich das weihnachtliche Spektakel nicht entgehen lassen möchte, kann telefonisch Karten unter der 01578 6754489 reservieren.