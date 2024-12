Duisburg: Bauarbeiter erlebten blaues Wunder – Historischer Fund bei Grabung

2024 neigt sich dem Ende entgegen. Und somit wird es Zeit, auf die emotionalsten Geschichten des Jahres zurückzublicken. Eine solche ereignete sich im Monat September in der Stadt Duisburg, als Bauarbeiter etwas Unerwartetes entdeckten.

Denn kurz nach der Start der Grabungsarbeiten, mussten die Arbeiter schon wieder ihre Werkzeuge weglegen. Seitdem erstrahlte die Baustelle in leuchtend blauer Farbe.

Duisburg: Bauarbeiter entdecken Mysteriöses

Die Entdeckung löste bei den Experten jedoch keine große Überraschung aus. Sie hatten es geahnt: Hier, unter den Trümmern, mussten die geheimen Überreste von Julius Curtius’ (1818–1885) legendärer Ultramarinfabrik verborgen liegen. Seit 1848 wurde an diesem mystischen Ort der tiefblaue Farbstoff synthetisch hergestellt – ein Geheimnis, das bis heute unvollständig entschlüsselt bleibt. Aber es hatte Curtius zu unermesslichem Reichtum verholfen und die Stadt Duisburg für immer geprägt.

Als die Fabrik 1942 bei einem Luftangriff in Schutt und Asche fiel, war es der Beginn eines fast vergessenen Kapitels. Der Wiederaufbau nach dem Zweiten Weltkrieg schien den Betrieb wiederzubeleben, doch 1961 endete die Produktion. Die blaue Farbe aber blieb – wie ein geheimer Zeuge aus der Vergangenheit.

Und als die Bauarbeiter bei ihren Ausgrabungen auf den alten Grundmauern stießen, wurden sie von etwas Ungewöhnlichem überrascht: Überall schimmerten blaue Reste, die wie ein rätselhafter Schatten der Vergangenheit in den Steinen verweilten.

Ultramarinfabrik entdeckt! Stadtarchäologe klärt auf

Für die Archäologen war es der Durchbruch, den sie nicht erwartet hatten. Die Entdeckung war ein Juwel der Geschichte, nicht nur wegen der verblüffend lebendigen blauen Spuren. „Es gab nur 19 Ultramarinfabriken im deutschsprachigen Raum. Diese hier ist die erste und einzige, die in diesem Ausmaß freigelegt wurde. Dass so viel erhalten geblieben ist, überrascht uns sehr und erfüllt uns mit unbändiger Freude“, so Dr. Marius Kröner von der Stadtarchäologie.

Die Stadt Duisburg spürte, dass sie kurz davor war, das letzte verbliebene Mysterium der Fabrik zu lösen. Während der Stadtarchivplan von 1869 einige Informationen bot, war das letzte Dokument von 1956. Doch was für ein Plan! Er verriet die unglaubliche Vielfalt der Produktionsbereiche: Laborräume, Werkstätten, Siebereien, Schlemmereien, Mühlen – sogar die geheimen Öfen, die den blauen Farbstoff schufen. Doch all dies war nur ein Bruchstück dessen, was noch zu entdecken war.

Jetzt, mit modernster Technik, sollte der wahre Schatz zutage gefördert werden. Drohnen würden hochauflösende Bilder aus der Luft liefern, und ein Laser-Scan würde jedes Detail der Ruinen erfassen, um ein 3D-Modell zu erschaffen. „Mit dieser Technologie wird die Geschichte der Fabrik vor unseren Augen lebendig“, sagte der Archäologe.

Und die Jagd nach weiteren Hinweisen geht weiter. Wer weiß, was noch ans Tageslicht kommt? Eine spannende Geschichte, die immer wieder zeigt – Duisburg ist nicht nur eine Stadt voller Leute, sondern auch voller Historie.