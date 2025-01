Duisburg: Traurige Nachricht macht die Runde – hier hat die Pott-Stadt das Nachsehen

Duisburg besticht nicht nur durch seine gigantische Industriekulisse – auch die riesigen Häfen und vor allem die zahlreichen Festivals und Events bieten Spaß für Groß und Klein. Doch bei allen Highlights in der Stadt im Pott gibt es nun auch traurige Nachrichten.

Wie die „WAZ“ berichtete, muss Duisburg jetzt eine bittere Realität akzeptieren.

Duisburg: NRW-Stadt muss hier deutlich kämpfen

Denn seit 2021 ist die Stadt, zum ersten Mal seit Jahren, von einem dramatischen Rückgang betroffen – und zwar bei der Bevölkerungszahl. Trotz der Tatsache, dass Duisburg Ende 2023 noch die höchste Einwohnerzahl seit 2002 verzeichnete – damals lebten exakt 508.652 Menschen in der Stadt – zeigt sich nun ein anderes Bild.

Was genau hat die Stadt in den letzten Jahren verändert? Nun, Duisburg profitierte seit 2012 von einem stetigen Zuwachs, vor allem durch Zuwanderung aus Rumänien und Bulgarien sowie durch die Aufnahme von Kriegsflüchtlingen. Doch ab 2024 nahm der Zuwachs rapide ab, und immer weniger Menschen fanden ihren Weg in die Stadt.

Ein Blick auf die aktuellen Zahlen offenbart ein eindeutiges Bild: Unter den zehn größten Nationalitäten in Duisburg hat nur eine Gruppe im vergangenen Jahr zugelegt – die Zahl der Ukrainer ist um 496 auf nunmehr 7.352 gestiegen. Die Zahl der Duisburger mit deutscher Staatsangehörigkeit hingegen ist erneut dramatisch gesunken, im vergangenen Jahr um über 2.000 und seit 2009 insgesamt um 37.000. Und das obwohl Kinder aus Familien mit Migrationshintergrund in der Statistik zu den „Deutschen“ dazugerechnet werden, sobald sie die deutsche Staatsangehörigkeit erhalten – oftmals zusätzlich zu der ihrer Eltern.

Der Grund für diese Entwicklung? Mehr Menschen ziehen dauerhaft fort, als neu hinzukommen, und auch die Sterberate übersteigt die Geburtenrate.

Duisburg: Einwohner-Verlust – Das sind die Gründe

Die Zahl der Einbürgerungen spielt dabei ebenfalls eine Rolle, da sie dazu führt, dass nicht-deutsche Staatsangehörige nicht mehr in der Statistik auftauchen – die deutsche Staatsangehörigkeit wird in diesen Fällen vorrangig erfasst.

Duisburg hat also mit einer doppelten Herausforderung zu kämpfen: Einerseits sinkt die Zahl der Geburten, andererseits zieht es immer mehr Duisburger in andere Städte oder Länder. Die einst aufstrebende NRW-Metropole steht damit vor einer neuen, schwierigen Phase ihrer Entwicklung.

