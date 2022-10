Duisburg: Jugendbande terrorisiert ganze Stadt – ihr Alter macht fassungslos

Sie hat die ganze Stadt Duisburg in Atem gehalten – jetzt ist eine gefürchtete und hochkriminelle Jugendbande aus dem Verkehr gezogen worden!

Drei jugendliche Intensivtäter sind nach rund 60 Straftaten endlich gefasst. Die drei 15-Jährigen haben zwischen Mai und September 2022 Straftaten verschiedenster Couleur in Duisburg begangen, darunter Sachbeschädigungen, Diebstähle, Raubüberfälle und gefährliche Körperverletzungen.

Duisburg: Jugendbande terrorisiert ganze Stadt

Besonders in der Innenstadt, auf der Königstraße, in U-Bahnen und in benachbarten Stadtteilen hat das Trio oft zugeschlagen. Ende Juli sind die bereits polizeibekannten C. und E. Polizisten ins Netz gegangen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft sind sie mit einem Haftbefehl gesucht worden. Der dritte Intensivtäter, O., wurde Ende September festgenommen. Seitdem sitzt das Trio in U-Haft.

Die Polizei Duisburg skizziert mehrere der Straftaten, an denen mindestens einer der drei Intensivtäter beteiligt war. Ende Mai haben C. und E. mit einem weiteren Jugendlichen in einer U-Bahn während der Fahrt von Hochfeld in Richtung Innenstadt gewaltsam an einer Tür gerissen, zogen danach die Notbremsen. Die Bahnfahrerin (58) stellte die Chaoten zur Rede, wurde dann ihnen angespuckt.

Duisburg: Jugendliche warfen Molotow-Cocktail auf Zeitungsboten

Runde anderthalb Monate später war C. mit einem 12-jährigen Komplizen auf der Königstraße unterwegs. Sie sollen gemeinsam einen 16-Jährigen getreten haben, als er schon am Boden lag. Auch dessen Begleiter (15) wurde verprügelt und durch einen Faustschlag verletzt.

Ende Juli haben C., E. und ein weiterer Jugendlicher einen Zeitungsboten (64) auf der Kremerstraße angegriffen, ihn mitten in der Nacht mit einem Molotow-Cocktail beworfen und nur knapp verfehlt. Kripo-Ermittler haben einen der Täter in seiner Wohnung festgenommen.

Gegen das Trio wird weiter ermittelt, u.a. wegen eines Raubüberfalls Ende August und eines Angriffs auf zwei Sicherheitsmitarbeiter der DVG Ende September.