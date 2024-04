Duisburg: Schock im Innenhafen – Kult-Laden plötzlich dicht

Paukenschlag in Duisburg! Denn wie aus dem Nichts ist das beliebte Restaurant „Chili’s“ in der Gastromeile Innenhafen dicht. Der Grund hat es in sich – und wird viele Kunden, allen voran aber den Inhaber auf die Palme bringen. Denn kein Witz: Der asiatische Kult-Laden muss schließen, weil das Gebäude einsturzgefährdet ist!

Das berichtet die WAZ. Demnach habe es einen Wasserschaden gegeben, der zwar inzwischen behoben sei. Doch bei der Sanierung sind noch heftigere Schäden aufgetaucht: Risse in den Balken, die das Gebäude in Duisburg stützen!

Duisburg: Kult-Laden plötzlich dicht

Deshalb steht am Laden in Duisburg auch ein Zettel, der informiert: „Wegen Einsturzgefahr bleibt unser Restaurant erst einmal bis auf Weiteres geschlossen“. RUMMS! Das ist richtig bitter, vor allem für Inhaber David Ng. Wie er gegenüber WAZ erzählt, musste er schon große Reservierungen absagen: „Ich habe die Mitarbeiter in den Urlaub geschickt und die Lebensmittel vernichtet.“

Sein Vermieter, das Unternehmen Vivawest, wolle weder Betreiber noch Personal und Gäste des ‚Chili’s‘ einer Gefahr aussetzen. Deshalb sei das Gebäude aus Sicherheitsgründen „vorsorglich vorübergehend geschlossen“, wie ein Vivawest-Sprecher der WAZ bestätigt.

Dauer der Reparatur unklar

Wie geht es jetzt weiter? Erstmal müsse der betroffene Bereich des Gebäudes vollumfänglich saniert werden, bis eben kein Sicherheitsrisiko mehr bestehe. Wie lange das Prozedere dauert, wisse Laden-Chef Ng nicht.

Das „Chili’s“ gehört zu den Kult-Restaurants am Innenhafen von Duisburg und bietet asiatische Küche. David Ng ist schon vor 16 Jahren in das ehemalige Speichergebäude gezogen. Mehr zum Restaurant und zu den notwendigen Arbeiten kannst du bei der WAZ nachlesen.