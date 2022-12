Duisburg: Verdacht auf Kohlenmonoxid-Vergiftung! Feuerwehr räumt Wohnhaus – vier Verletzte

Großeinsatz in Duisburg! In der Nacht zu Mittwoch (14. Dezember) haben Einsatzkräfte der Feuerwehr Duisburg ein Mehrfamilienhaus im Stadtbezirk Hochemmerich in Rheinhausen komplett geräumt.

Wie ein Sprecher gegenüber DER WESTEN bestätigt, mussten mehrere Wohnungen evakuiert werden. Es stand der Verdacht einer Kohlenmonoxid-Vergiftung im Raum.

Duisburg: Vier Personen kommen ins Krankenhaus

Gegen 3.20 Uhr wurde die Leitstelle der Feuerwehr Duisburg über einen medizinischen Notfall informiert. An der Straße Am Dreieck in Hochemmerich löste der CO-Melder der Einsatzkräfte beim Betreten eines Wohnhauses aus. Der erhöhte Kohlenmonoxid-Wert war bereits für mehrere Wohnungen und insgesamt neun Mieter gefährlich geworden.

Das Gebäude musste noch in der Nacht geräumt werden. Die Heizungsanlage des Wohnhauses wurde vorsorglich abgestellt. Ob sie die Ursache für die erhöhten CO-Werte war, wird derzeit noch von der Polizei ermittelt.

Großeinsatz in Duisburg! Die Feuerwehr ist in der Nacht zu Mittwoch (14. Dezember) wegen des Verdachts auf Kohlenmonoxid-Austritt in Hochemmerich ausgerückt. Foto: WTVnews_Duisburg

Die Einsatzkräfte brachten vier Personen mit Vergiftungserscheinungen ins Krankenhaus. Neben dem betroffenen Mehrfamilienhaus wurden auch angrenzende Gebäude kontrolliert und teilweise gelüftet.

Duisburg: Einsatz ist mittlerweile beendet

Insgesamt vier Rettungswagen, zwei Notarzteinsatzfahrzeuge sowie 20 Kameraden der Feuerwehr Duisburg waren im Einsatz. Gegen 5.15 Uhr konnten die Einsatzkräfte wieder abrücken. Ob die Bewohner des Mehrfamilienhauses bereits in ihre Wohnungen zurückkehren konnten, ist derzeit noch nicht bekannt.

Die weiteren Ermittlungen wurden nun an die Polizei übergeben. Die Beamten werden nun untersuchen, wie es zu dem Unglück kommen konnte.