Duisburg: Messer-Attacke auf Grundschüler – ausgerechnet ER stoppte den Verdächtigen

Neue Details zur Messer-Attacke in Duisburg-Marxloh! Am Mittwochnachmittag (28. Februar) wurden zwei Grundschüler (9, 10) offenbar von einem 21-Jährigen mit einem Messer so schwer attackiert, dass sie in Lebensgefahr schwebten. Der Tatverdächtige konnte nur kurze Zeit später von der Polizei gefasst werden (DER WESTEN berichtete).

Am Donnerstag (29. Februar) soll der mutmaßliche Angreifer einem Haftrichter vorgeführt werden. Doch schon jetzt bringen Staatsanwaltschaft und die Polizei Duisburg neue Details zur Bluttat ans Licht! Denn ausgerechnet der Vater des Tatverdächtigen soll das Schlimmste verhindert haben.

+++ Dramatische Szenen nach Attacke auf Schulkinder – „Alles war voller Blut“ +++

Duisburg: Vater setzt Drama ein Ende

Nach bisherigen Erkenntnissen soll der Tatverdächtige in der Nähe einer Katholischen Grundschule in Marxloh auf ein neunjähriges Mädchen und dann auf einen zehnjährigen Jungen eingestochen haben. Zunächst soll ein Passant eingeschritten sein, hätte laut Informationen der Deutschen Presse-Agentur (dpa) den 21-Jährigen angeschrien und hätte dann eine Taschenlampe nach ihm geworfen.

Der mutmaßliche Angreifer ging infolge auf den Mann los. Doch plötzlich kam der Vater des 21-Jährigen hinzu und setzte der Bluttat ein jähes Ende. Wie genau er dies anstellte, ist bislang noch nicht bekannt.

21-Jähriger teilte Erklärung für Tat mit

Bevor die Polizei den jungen Mann festnahm, teilte er seinem Vater noch mit, dass auf seinem Handy Informationen zu finden seien, die seine grausame Tat erklären würde. Details zu den Hinweisen wurden bislang noch nicht bekannt.

Hinweise auf eine politisch motivierte Tat gebe es keine. Polizei und Staatsanwaltschaft wollen sich im Laufe des Donnerstags näher zu der Messer-Attacke äußern. In der Nacht zu Donnerstag gaben sie bislang bekannt, dass die beiden verletzen Grundschüler mittlerweile außer Lebensgefahr sind. Sie konnte sich nach dem Angriff in eine katholische Grundschule zwei Querstraßen weiter retten. Eine Lehrerin war ihnen dort zu Hilfe geeilt. (mit dpa)