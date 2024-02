Duisburg: Kinder nahe Grundschule lebensgefährlich verletzt ++ Polizei schnappt Verdächtigen

Polizei-Einsatz nahe einer Grundschule in Duisburg!

Auf der Dahlstraße in Duisburg-Marxloh, im Umfeld einer Grundschule, wurden am Mittwoch (28. Februar) zwei verletzte Kinder aufgefunden. Das bestätigte die Polizei Duisburg auf Nachfrage von DER WESTEN.

Duisburg: Zwei verletzte Kinder ++ Verdächtiger geschnappt

Wie die Polizei Duisburg kurze Zeit später mitteilte, wurden die Einsatzkräfte gegen 12 Uhr alarmiert, weil zwei Kinder im Alter von 9 und 10 Jahren schwer verletzt worden sind, hieß es zunächst. Die Kinder hatten sich zur nahegelegenen Grundschule gerettet, mittlerweile werden sie in Krankenhäusern behandelt. Lebensgefahr besteht nicht.

Die Polizei konnte kurz darauf einen 21-Jährigen festnehmen. Er steht im Verdacht, die beiden Schüler angegriffen zu haben. „Es besteht aktuell keine Gefahr für die Bevölkerung“, so die Polizei Duisburg.

Der Bereich rund um die Tatörtlichkeit wurde großräumig abgesperrt. „Mit welchem Gegenstand die Schüler verletzt worden sind und was die Hintergründe der Tat sind, ist nun Gegenstand der laufenden Ermittlungen“, hieß es von der Polizei. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg wird der 21-Jährige wegen des Verdachts des versuchten Mordes einem Haftrichter am Donnerstag (29. Februar) vorgeführt.

Kinder bekommen seelische Unterstützung

NRW-Schulministerin Dorothee Feller (CDU) zeigte sich schockiert. „Jede solche Tat ist schrecklich, besonders wenn zwei ganz junge Menschen, denen unser ganz besonderer Schutz gelten sollte, so etwas durchleben müssen, bestürzt mich das zutiefst. In Gedanken bin ich bei den beiden Kindern, ihren Eltern, Familien und Freunden sowie bei den Lehrerinnen und Lehrern der Schule.“ Sie sicherte der betroffenen Grundschule jede nötige Unterstützung zu.

So sei die Schule bereits am Tattag durch die Schulaufsicht und die Schulpsychologie eng betreut worden. Aus dem NRW-Schulministerium hieß es, dass auch in den kommenden Tagen noch Schulpsychologen neben der Seelsorge eingesetzt werden. Derzeit berate die Schulpsychologie mit der Schulleitung das weitere Vorgehen, etwa welche Gesprächs- und Unterstützungsangebote und Informationen für Eltern es gebe, teilte eine Sprecherin der Bezirksregierung mit.

Kinder außer Lebensgefahr

Wie am Donnerstagmorgen (29. Februar) bekannt wurde, sollen die Kinder bei dem Messer-Angriff lebensgefährlich verletzt worden sein. Die beiden Opfer seien außer Lebensgefahr, teilte ein Polizeisprecher in der Nacht zu Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur (dpa) mit.

Gegen den 21-Jährigen wird weiterhin wegen versuchten Mordes ermittelt. Viele Informationen gaben die Ermittler bislang noch nicht über den Tatverdächtigen preis. Es soll sich bei ihm um einen Deutsch-Bulgaren handeln, der die Tat alleine begangen haben soll.