Duisburg: Eislaufen im Stadtpark? Stadt mit deutlicher Ansage

Die aktuellen, fast schon eisigen Temperaturen, haben in ganz NRW und somit auch in Duisburg für jede Menge Eisflächen gesorgt. Während rutschige Gehwege durch das Glatteis eine echte Gefahrenquelle darstellen, so sorgen die zugefrorenen Seen und Flächen bei vielen Duisburgern auch für Enthusiasmus.

Schließlich weiß jeder: Eisfläche bedeutet Schlittschuh-Spaß. Immer wieder hat man in den letzten Tagen Menschen mit Kufen unter den Füßen gesehen, die ihre Runden gedreht haben. Doch ist das überhaupt erlaubt? Ein Beitrag auf Facebook sorgte für Diskussion. DER WESTEN hat daraufhin bei der Stadt nachgefragt.

Duisburg: Schlittschuhfahren auf den Eisflächen

„Wer Schlittschuhe hat, sollte es nutzen“, lautet der Tipp eines Einheimischen, nachdem er ein Foto einer zugefrorenen Eisfläche veröffentlicht hatte. Konkret geht es um eine Fläche am Spielplatz im Stadtpark Duisburg-Meiderich. Durch den vielen Regen in den letzten Tagen und den darauffolgenden Minusgraden ist die Rasenfläche nun gefroren. Doch nicht alle sehen das so, wie der Verfasser: „Vorsicht !!!Die Eisfläche kann auf keinen Fall dick genug sein!!!“, warnt eine Duisburgerin in die Runde. Daraufhin entbrannte eine Diskussion.

„Die Eisfläche dort ist eine Pfütze! Wenn man also einbricht, ist man maximal auf Rasen. […] Vielen Dank für den Tipp“, ist dagegen eine der vielen anderen Reaktionen, die dagegen hält. So manch ein Duisburger ist der Meinung: Hier kann nichts passieren. Doch was sagt eigentlich die Stadt dazu?

„Generell verboten“

Auf Anfrage von DER WESTEN, bei der es konkret um die Fläche des besagten Spielplatzes ging, fällt die Antwort klar und deutlich aus. „Das Betreten von Eisflächen ist in Duisburg generell verboten, das bezieht sich auch auf die von Ihnen genannte Eisfläche des Spielplatzes“, erklärt ein Pressesprecher der Stadt.

Ein jüngstes Beispiel hat gezeigt: Auch auf vermeintlich sicheren Eisflächen kann es zu Unfällen kommen. In Düsseldorf sind zwei Kinder am Sonntagnachmittag (14.01.) während des Spielens auf einer zugefrorenen Fläche eingebrochen und befanden sich daraufhin unter Wasser. Wir berichteten hier darüber.