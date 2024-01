NRW: Eis-Drama – Kinder plötzlich unter Wasser! Feuerwehr mit dringendem Appell

Es war ein Schreckmoment und ein Horror für alle Eltern, was sich am Sonntagnachmittag (14.01.) in NRW abspielte. Während zwei Kinder auf einer zugefrorenen Eisfläche spielten, brach diese ein. Die beiden Kleinen konnten zum Glück rechtzeitig gerettet werden.

Gerade bei der derzeitigen Wetterlage gibt es in ganz NRW Eisflächen. Erst der tagelange Regen, dann das Wetter mit Minusgraden: Eisflächen verlocken dazu, sie zu betreten und ein echtes Wintervergnügen zu erleben. Doch das Ganze ist gefährlicher, als viele denken. Diese Erfahrung haben auch die beiden Kinder am eigenen Leib machen müssen.

NRW: Zwei Kinder brechen im Eis ein

Am späten Sonntagnachmittag spielten die beiden Zehnjährigen auf einer Eisfläche im Düsseldorfer Stadtteil Rath an der Münsterstraße. Die zuvor stabil wirkende Eisfläche stellte sich jedoch als nicht vollständig gefroren heraus. Es kam zu einem großen Schreckmoment: Die Eisfläche hielt der Belastung nicht stand und die beiden Kinder stürzten ins kalte Wasser, tauchten zeitweise komplett unter, wie die Düsseldorfer Feuerwehr mitteilte.

Den Ersthelfern sei Dank: Menschen vor Ort reagierten sofort. Sie wählten den Notruf 112 und versuchten, die beiden Kinder aus dem Wasser zu ziehen. Mit verschiedenen Kleidungsstücken wie Jacken wurde versucht, an die beiden 10-Jährigen heranzukommen, was jedoch nicht gelang. Den Ersthelfern gelang es jedoch, „beruhigend auf die Kinder einzuwirken“ und sie dazu zu bewegen, sich in Richtung „Ufer“ zu bewegen. Die Helfenden zogen sie zurück auf festen Boden, wo sie von den Einsatzkräften erwartet wurden. Beide Kinder wurden mit Unterkühlungen und einem großen Schreck mit Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Wichtiger Hinweis für alle!

Solche Eisflächen sind aktuell gefährlicher denn je. Die Feuerwehr Düsseldorf warnt daher alle: „Gerade bei diesen Temperaturen um den Gefrierpunkt sind Eisflächen unberechenbar.“ Und weiter empfehlen die Einsatzkräfte: „Grundsätzlich sollten aber keine Eisflächen betreten werden, da nicht abschätzbar ist, wie dick und tragfähig die Eisschicht wirklich ist.“

Die beiden zehnjährigen Kinder aus NRW kamen zum Glück mit einem Schrecken und einer Unterkühlung davon. Die Ersthelfer trugen dazu einen gr0ßen Teil bei. Das Betreten von Eisflächen kann aber auch weitaus schlimmere Folgen haben, weshalb das Betreten von ungesicherten Eisflächen unbedingt vermieden werden sollte.