Duisburg: Passant macht beunruhigende Entdeckung – nicht nur Tiere sind in Gefahr

Schlieren auf der Wasseroberfläche am Masurensee an der Sechs-Seen-Platte in Duisburg sorgen aktuell für Unruhe in der Stadt. Ein Passant hat sie gesehen und warnt jetzt auf Facebook, dass es sich dabei um die gefährliche Blaualge handeln könnte.

Auch anderen sind die Hinweise auf die giftige Gefahr bereits aufgefallen. Wir haben uns eine Meinung von einem Experten eingeholt und den bösen Verdacht bestätigen können. Es sind tatsächlich Blaualgen in dem Duisburger Gewässer.

Duisburg: Blaualgen im See entdeckt

Am Masurensee gibt es Blaualgen – und das zu dieser Jahreszeit! Normalerweise entstehen diese unter starker Sonneneinstrahlung und Hitze. Meist trifft es die Seen in Duisburg immer dann, wenn die meisten Menschen hier Lust auf ein erfrischendes Bad im kühlen Nass hätten.

Doch wie kann es mitten im Winter bei teilweise Minusgraden zu einer solchen Verunreinigung im See kommen? Laut dem Leipniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei mögen es Blaualgenblüten tatsächlich auch kalt und nicht nur warm. Selbst unter einer Eisschicht können sie wachsen.

Hunde-Halter, seid gewarnt!

Schon bei geringen Plusgraden kann sich die Blaualge vermehren. Da waren die zuletzt vor dem Schnee-Chaos noch recht milden Temperaturen ausreichend. Auch die Wirtschaftsbetriebe Duisburg bestätigen gegenüber DER WESTEN, dass es sich bei der Entdeckung am Masurensee um Blaualgen handelt.

„Vermutlich die sogenannte Burgunderblutalge“, erklärt ein Sprecher. Tiere und Kinder sollten deshalb vom Wasser ferngehalten werden. Zudem sollte man nicht im See baden, was sowieso verboten und bei den aktuellen Temperaturen gerade auch kein Thema sein dürfte.

Besonders für Hunde-Halter ist der Warnhinweis jedoch wichtig. Deshalb betont auch der Fußgänger, der die Gefahr entdeckt hat, dass die Tiere das Wasser nicht trinken sollten. Bei der Blaualge handelt es sich nämlich per se um keine Alge, sondern um gefährliche Bakterien. Die können bei Mensch wie bei Tier Übelkeit, Erbrechen und auch Durchfall verursachen. Weitere Informationen dazu findest du in >>unserem Artikel.