Duisburg: Schwerverletzte nach Großbrand – Polizei teilt ersten Verdacht

Schwerer Brand in Duisburg! In der Nacht zu Montag (15. Januar) wurde die Feuerwehr im Stadtteil Marxloh alarmiert. Hier war gegen 1.22 Uhr ein heftiges Feuer im zweiten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses auf der Weseler Straße ausgebrochen. Die Flammen loderten bereits aus dem Fenster.

Die Feuerwehrkameraden setzten umgehend zur Rettung der Hausbewohner ein. Insgesamt sieben Personen konnten gerettet werden. Bei einem Mieter gestaltete sich die Rettung brenzliger. Er musste mittels Drehleiter aus dem Fenster gerettet werden. Alle Personen wurden in umliegende Krankenhäuser abtransportiert. Drei Personen zogen sich bei dem Brand schwere Verletzungen zu.

+++ Duisburg: Wo sind diese Mädchen? ++ Spürhunde im Einsatz ++ HIER verliert sich ihre Spur +++

Duisburg: Auch Nachbarhäuser müssen geräumt werden

Die Feuerwehr hatte die ganze Nacht mit der Löschung des Brandes zu kämpfen. Rund 120 Einsatzkräfte waren daran beteiligt. Die letzten Löscharbeiten wurden erst gegen 5 Uhr morgens beendet. Auch Bewohner der Nachbarhäuser mussten mitten in der Nacht aufgrund des heftigen Feuers ihre Wohnungen verlassen und wurden in einem bereitgestellten Bus betreut.

Schwerer Brand in Duisburg-Marxloh! Foto: WTV News

Die Kriminalpolizei nahm noch in der Nacht die Ermittlungen zur Brandursache auf. Auch die Staatsanwaltschaft Duisburg war am Montagmorgen involviert worden. Sie beauftragte umgehend einen Brandsachverständigen, der insbesondere die Wohnung im zweiten Obergeschoss, in der der Brand entstanden war, unter die Lupe nahm – mit eindeutigem Ergebnis.

Auch interessant: Duisburg: Eislaufen im Stadtpark? Stadt mit eindeutigem Appell

Polizei teilt ersten Verdacht

Derzeit gehen die Ermittler davon aus, dass ein Ofen sowie eine Gasflasche Ursache für den Brand waren. Noch ist unklar, ob es sich um einen technischen Defekt oder menschliches Versagen handelte.

Weitere Nachrichten:

Die Ermittlungen in Duisburg-Marxloh dauern an. Derzeit ist das Mehrfamilienhaus auf der Weseler Straße unbewohnbar. Die drei schwer verletzten Bewohner befinden sich weiterhin in stationärer Behandlung.