Wo ist Joanna H. (16) aus Duisburg? Die Teenagerin stieg am Donnerstagabend (4. Januar) gegen 19.55 Uhr am Duisburger Hauptbahnhof in die Straßenbahnlinie 903 (Fahrtrichtung Dinslaken), um nach Hause zu fahren. Doch dort sollte sie nie ankommen. Seitdem gilt die 16-Jährige als vermisst. Mittlerweile will die Polizei Duisburg nicht mehr ausschließen, dass sich das Mädchen in einer hilflosen Lage befinden könnte.

Deshalb haben die Beamten jetzt die Fahndungsmaßnahmen intensiviert. Zum einen haben die Ermittler Fahndungsfotos der Vermissten herausgegeben und bitten die Öffentlichkeit um Mithilfe. Auch Spürhunde kamen schon zum Einsatz.

Hast du Joanna H. aus Duisburg gesehen? Foto: Polizei Duisburg

Duisburg: HIER wurde die 16-Jährige zuletzt gesehen

Eigentlich gilt Joanna H. als zuverlässig. Verschwunden ist sie in der Vergangenheit nach Angaben der Polizei Duisburg noch nie. Doch jetzt ist ihr Telefon ausgeschaltet. Ein Lebenszeichen von Joanna H. hat es seit einer Woche nicht gegeben. Neuesten Ermittlungen zufolge hatte sich die 16-Jährige am Donnerstagabend zwischen 22:50 Uhr und 23:15 Uhr an der Haltestelle Schwan auf der Friedrich-Ebert-Straße 41 in Duisburg Walsum aufgehalten. Hier verliert sich ihre Spur endgültig.

Auch der Einsatz eines Spürhunds hat bislang noch keinen Erfolg gebracht. Dennoch hofft die Polizei, die 16-Jährige lebend finden zu können. Auf Nachfrage von DER WESTEN teilte ein Polizeisprecher mit, dass man bislang nicht von einem Gewaltverbrechen ausgehe.

Vermisste trug auffällige Jacke

So wird die Gesuchte beschrieben:

1,70 Meter groß

schlanke Statur

lange, blonde Haare

blaue Augen

Muttermal an der rechten Hand

Als die 16-Jährige die Wohnung der Eltern verließ, trug sie eine hellblaue Sweatshirtjacke, hellblaue Jeans, weiße Adidas-Sneaker und eine beige-schwarze Bomberjacke mit dem Schriftzug „Authorized“ im Nacken:

Mit dieser Jacke war Joanna H. unterwegs. Foto: Polizei Duisburg

Du hast die Vermisste gesehen oder kannst Angaben zu ihrem Aufenthaltsort machen? Dann melde dich bitte bei der Polizei Duisburg unter der Rufnummer 0203 2800 oder über den Notruf „110“.