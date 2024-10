Duisburg: Lotto-Gewinn für ganzen Stadtteil! DIESES Glück hatte selbst Chico nicht

Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Mensch im Lotto gewinnt, liegt bei etwa 1 zu 15,5 Millionen. Dann kann man sich ausmalen, dass die Wahrscheinlichkeit für einen ganzen Stadtteil verschwindet gering sein muss. Doch Duisburg hat nun das Gegenteil bewiesen.

Denn der Duisburger Stadtteil Neudorf hat seit Samstag (12. Oktober) gleich 305 glückliche Gewinner. Mit 406 Losen freuten sie sich über den Oktober-Monatsgewinn der Deutschen Postcode Lotterie in Höhe von sechs Millionen Euro. Und den Gewinnern wurde ein Glück zuteil, das nicht mal Lotto-König Chico aus Dortmund erfahren durfte.

Duisburg: DARAUF ist selbst Chico neidisch

Besonderen Grund zur Freude hatte eine Frau namens Veronika. Dank ihres Postcodes 47057 UB sahnte sie unglaubliche drei Millionen Euro, also die Hälfte des Gesamtgewinns, ab. Zudem überreichte ihr kein Geringerer als TV-Moderator und Lotterie-Botschafter Kai Pflaume den großen Scheck. Diese Ehre wurde nicht einmal dem Dortmunder Lotto-König Chico bei seinem knapp 10-Millionen-Euro-Gewinn zuteil!

„Nein, nein, nein! Das glaube ich nicht“, so die frischgebackene mehrfache Millionärin, die ihr Glück nicht fassen kann. „Was ein Glückstag heute. Der Geburtstag meines Enkels, der Hochzeitstag meines Sohnes und jetzt werde ich von Kai Pflaume überrascht.“ Veronika besitzt gleich zwei Lotterielose. Da sie alleinige Gewinnerin im gezogenen Postcode ist,

entspricht dies einer Gewinnsumme von 1,5 Millionen Euro pro Los. Wieso sie direkt zwei Lose besitzt? „Zwei Lose gleich doppeltes Glück, habe ich mir gedacht. Und da habe ich ja alles richtig gemacht.“

Größter Monatsgewinn aller Zeiten

Nach Veronika heimste die Tafel Duisburg den zweithöchsten Betrag an diesem Tag ein, nämlich 100.000 Euro. Die Idee hinter der Postcode Lotterie ist, dass nie nur Einzelpersonen Geld gewinnen, sondern immer auch ein Teil an den guten Zweck geht. 304 Glückspilze sind nun reicher und teilen sich die restlichen drei Millionen. Was bei 404 Losen einer Summe von 7.425 Euro pro Los entspricht. Einige besitzen wie Veronika sogar zwei oder gar drei Lose und kassieren noch mehr Geld. 66 Gewinner dürfen sich somit über 14.850 Euro freuen, 17 über 22.275 Euro.

Beim Monatsgewinn gewinnen alle Lose im gezogenen Postcode zusammen 700.000 Euro. Noch einmal 700.000 Euro teilen sich alle Lose mit der dazugehörigen Postleitzahl. Die Duisburger Glückspilze am Samstag erhielten statt 1,4 Millionen Euro eine Gesamtsumme von sechs Millionen Euro – und damit den größten Monatsgewinn, den es je bei der Postcode Lotterie gab.