Duisburg: Schwerer Unfall! Lkw umgekippt ++ wichtige Straße gesperrt

Schwerer Unfall in Duisburg! Am Dienstagabend (2. Januar) gegen 20.45 Uhr ist ein Lkw verunglückt. Eine wichtige Straße ist immer noch gesperrt.

In Duisburg hat es ordentlich gekracht: Ein Lkw ist von der Fahrbahn der B288 (Höhe Ehinger Straße/Breitenkamp) abgekommen – und in einen Straßengraben gekippt! Dabei prallte der Lkw gegen einen Baum, welcher auf die Fahrbahn stürzte. Ein Auto musste daraufhin stark abbremsen, ein weiteres Fahrzeug fuhr auf.

Duisburg: Bergungsarbeiten auch noch einen Tag später

Der leicht verletzte 32 Jahre alte Lkw-Fahrer wurde vor Ort behandelt. Weitere Menschen wurden nicht verletzt. Die Bergungsarbeiten dauern auch einen Tag später am Mittwoch, 3. Januar, weiter an.

Eine Fahrspur in Richtung Krefeld ist wieder freigegeben. Beide Fahrspuren in Richtung Duisburg sind voraussichtlich bis zum Mittwochnachmittag gesperrt. Da während der Bergungsarbeiten die Kraftstofftanks des Lkw gerissen und Flüssigkeiten ausgetreten sind, wurden die Feuerwehr sowie die Untere Wasserbehörde informiert.

Schwerer Unfall in Duisburg: Ein Lkw kippte in den Straßengraben. Foto: Polizei Duisburg

Einsatzkräfte der Polizei stellten die Fahrerkarte des 32-Jährigen sicher und führten einen Atem-Alkohol-Test sowie einen Drogen-Vortest durch. Beides war negativ. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

