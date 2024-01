Gelsenkirchen: Frau von Straßenbahn überrollt – verletzt und eingeklemmt!

Dramatische Lage in Gelsenkirchen! Am Dienstagabend (2. Januar) geriet eine Frau unweit der Innenstadt unter den Waggon einer Straßenbahn. Sie befand sich in einer hilflosen Lage. Eingeklemmt und verletzt musste sie ausharren, bis die Rettungskräfte eintrafen.

Nun befindet sie sich in einem Krankenhaus in Gelsenkirchen. Was genau passiert ist, bleibt noch unklar. Die Polizei sperrte die Straßenbahn-Haltestelle ab, dort ging daraufhin erst einmal gar nichts mehr.

Gelsenkirchen: Frau steckt unter Straßenbahn fest

Gegen 18 Uhr am Dienstagabend erhielt die Feuerwehrleitstelle Gelsenkirchen einen Hilferuf. Eine Person sollte unter einer Straßenbahn der Linie 302 eingeklemmt sein. Die Bahn überrollte das Opfer an der Kreuzung Kurt-Schumacher Straße und Uferstraße. Die 302 war gerade unterwegs in Richtung Innenstadt, als das Unglück passierte.

Gleich zwei Löschzüge der Feuerwehr machten sich auf den Weg, mit ihnen ein Notarztwagen. In kürzester Zeit erreichten sie die Unfallstelle und erkannten eine Frau mittleren Alters unter der Straßenbahn liegen. Diese wurde sofort vom Notarzt und Rettungsdienst versorgt.

Rettungskräfte eilen zur Hilfe

Glücklicherweise war die Frau noch bei Sinnen und konnte aus ihrer Klemme befreit werden. Mithilfe einer Spezialtrage zogen die Feuerwehrleute sie unter der Bahn hervor und der Rettungsdienst konnte sie und ihren unverletzten Begleiter ins nächste Krankenhaus bringen.

Einsatzstelle in Gelsenkirchen. Foto: Feuerwehr Gelsenkirchen Foto: Feuerwehr Gelsenkirchen

Auch dem Straßenbahnfahrer war bei dem Zusammenstoß mit der Fußgängerin nichts passiert. Er dürfte sich allerdings einen ziemlichen Schock erlitten haben, darum kümmerten sich andere Mitarbeiter der Bogestra um ihn.

Während des Einsatzes sperrte die Polizei die Unfallstelle großräumig ab. Das hatte vorübergehend Auswirkungen auf den Straßen- und Straßenbahnverkehr. Die Polizei wird sich auch nun mit der Aufklärung des Unfalls beschäftigen.