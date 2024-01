Tierheim Duisburg hat „keine Worte mehr“ – grausamer Katzen-Tod im Rhein macht Mitarbeiter fassungslos

In der Silvesternacht mangelte es leider nicht – wie jedes Jahr, wenn geböllert wird – an schrecklichen Tierschicksalen. Seien es die verängstigten Pferde in den Ställen, die entlaufenden Hunde oder die toten Tiere, die vor Schreck auf der Autobahn unter die Räder kamen. Auch dieses Silvester hat wieder einige Tierleben gekostet. Doch damit nicht genug.

Auch aus Duisburg kam eine schlimme Nachricht. Das dortige Tierheim meldet sich zum neuen Jahr mit weniger erfreulichen Neujahrsgrüßen. 2024 startet für sie nämlich alles andere als gut. Sie veröffentlichen auf Facebook ein Schicksal, das sprachlos macht. Es geht um den grausamen Tod zweier Katzen.

Tierheim Duisburg sprachlos: Zwei Katzen starben qualvoll

Wie immer haben die Tierschutzvereine um die Silvestertage alle Hände voll zu tun. Die laute Böllerei sorgt bei vielen Tieren für Panik und löst Chaos aus. Das Tierheim Duisburg hätte sich gern mit frohen Neujahrsgrüßen gemeldet, doch teilt mit: „Leider starten wir diesen 02.01.2024 mit Tierschutzfällen, für die wir keine Worte mehr finden können.“ Am zweiten Tag des neuen Jahres klopfte die Polizei mit einer Transportboxen an die Türen des Tierheimes. Diese wurde gerade von den Beamten aus dem Rhein gefischt. Leider waren sie nicht leer.

In der Transportbox befanden sich zwei junge Katzen – tot. Die zwei Miezekatzen sind qualvoll ertrunken und hatten keine Chance, aus der verschlossenen Box zu entkommen. Leider waren die zwei auch nicht gechipt, sodass bis jetzt kein Besitzer ermittelt werden konnte. Unvorstellbar, was die zwei Tiere bei ihrem Tod durchmachen mussten.

Wer hat etwas gesehen?

Das Tierheim Duisburg will den Täter einer solchen grauenhaften Tat nicht straflos entkommen lassen. Sie bitten eindringlich um die Hilfe der Duisburger. Hat vielleicht etwas beobachten können? Der Fundort der Transporte war unterhalb der Friedrich-Ebert-Brücke in 47119 Duisburg. Jeder kleinste Hinweis ist eindringlich erwünscht. Auch die Community ist entsetzt. „Man weiß nicht, ob man heulen oder wütend sein soll. Unbegreiflich sowas“, formuliert eine Userin ihre Gedanken.

Die beiden Katzen waren zwar noch jung, aber ausgewachsen. Ihr Fell war weiß mit schwarzen Flecken am Rücken. Das Tierheim Duisburg vermutet, dass es sich bei den zwei um Geschwistertieren handelt. Leider lieferte auch die Transportbox keine weiteren Hinweise. Das gesamte Team hofft daher, dass der Täter durch Zeugen gefunden wird, und nicht ohne jede rechtliche Konsequenz davonkommt.