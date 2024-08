Duisburg: Menschlicher Schädel in Müllsack nahe Spielplatz gefunden – Fall gibt Rätsel auf

Gruseliger Fund in Duisburg. In der Nähe eines Spielplatzes fand eine Frau einen Schädel in einem Müllsack. Doch der Fund löst ein weiteres Rätsel aus. Wo ist der Rest des Körpers? Von ihm fehlt nämlich jede Spur.

Duisburg: Menschlicher Schädel gefunden

Eine Frau in Duisburg machte einen gruseligen Fund. Am Samstagvormittag (24. August) entdeckte sie im Stadtteil Obermarxloh einen Schädel in einem Müllsack. Das bestätigte die Leitstelle der Polizei gegenüber der „WAZ„. Daraufhin wurde eine Mordkommission eingerichtet.

Die Behörde teilte der Zeitung mit: „Es ist verifiziert, dass es sich um einen menschlichen Schädel handelt“. In dem Müllsack habe sich nur der skelettierte Kopf befunden. Vom Rest des Körpers fehlt dagegen jede Spur. Auch ist bisher vollkommen unklar, zu wem der Schädel gehört. In Duisburg gibt es keine aktuellen Vermisstenfälle.

Schädel lag in Spielplatz-Nähe

Wie Augenzeugen in Duisburg schildern, fand die Anwohnerin den Leichenteil in einem Grünbereich eines Wohngebietes. Nur wenige Meter vom Fundort entfernt liegt ein Spielplatz. Eine Duisburgerin berichtet, dass Experten der Kriminalpolizei stundenlang den Tatort nach Spuren durchsucht haben.

Weitere Hintergründe sind zum Schädelfund sind noch unklar. Die Ermittlungen halten weiter an. Wo genau der Schädel in Duisburg gefunden wurde, liest du bei der „WAZ“.

Auch in Essen wurde vor wenigen Tagen ein ähnlicher Fund gemacht. Am 19. August entdeckten Jugendliche in Essen-Bergeborbeck einen Schädel. Ermittler gingen davon aus, dass sich der Schädel schon mehrere Monate oder gar noch länger dort befunden haben muss. Auch bei dem Fund stellte man sich die Frage: „Wo ist der restliche Körper“? Im Rahmen der Ermittlungen wurden dann aber weitere Knochen auf dem Gelände gefunden.